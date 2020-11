Alexandre Langlois, policier et lanceur d’alerte « quitte la Police nationale » et se demande si celle-ci est devenue « une milice au service de [l’] autoritarisme »

« Je quitte un métier que j’aimais, car vous avez fini de dénaturer la noble mission pour laquelle je m’étais engagé.

Je quitte la Police nationale pour les mêmes raisons que j’y suis entré: la défense des libertés individuelles et de l’intérêt général. » [1]

Alexandre Langlois, policier et lanceur d’alerte, le 27 novembre 2020

Hier, vendredi 27 novembre 2020, Alexandre Langlois, policier, lanceur d’alerte et secrétaire général du syndicat de police VIGI a envoyé sa lettre de rupture conventionnelle au Ministre de l’Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Cette procédure permet à A. Langlois et son employeur G. Darmanin de mettre un terme au contrat de travail qui les unit dans un commun accord. [2]

Que dit Alexandre Langlois dans sa lettre adressée au Ministre de l’intérieur G. Darmanin?

« Je constate qu’il n’est plus question pour le peuple d’obéir aux lois auxquelles il a lui-même consenti et que le rôle de sa police n’est plus de protéger ses libertés, mais plutôt de toutes les annihiler, comme le ferait le plus vil des oppresseurs. » [1]

« Peut-on encore parler d’une police républicaine ou ne s’agit-il plus que d’une milice au service de votre autoritarisme? » [1]

« Votre ministère […] se fait beaucoup moins strict contre les policiers qui tabassent, mutilent ou tuent des innocents comme Madame Zineb Redouane, Monsieur Steeve Canico ou Monsieur Cédric Chouviat, tandis que les policiers qui, au contraire, dénoncent ces dérives et dysfonctionnements, se font durement réprimander au motif qu’ils ne respecteraient pas la loyauté envers leur hiérarchie ou porteraient atteinte au renom de la Police nationale ! » [1]

« Les policiers sont depuis lors au service d’un Président de la République qui les utilise pour réprimer avec violence tout mouvement social contestataire tels que les Gilets jaunes, mais également les infirmières, les pompiers, les médecins, les avocats au lieu de leur permettre de manifester leurs revendications de manière encadrée et sécurisée. » [1]

« Depuis la crise Covid-19, les policiers sont désormais exclusivement affectés au contrôle social et non plus au respect du Code pénal. » [1]

« On nous détourne de nos vraies missions, qui sont de poursuivre les délinquants et les criminels, et d’assurer la paix et la sécurité de nos concitoyens. » [1]

Alexandre Langlois explique alors l’événement déclencheur qui l’a amené à demander une rupture conventionnelle. Il s’agit de policiers (filmés par une caméra de vidéosurveillance) en train de rouer de coup un producteur et lançant une grenade lacrymogène dans son studio de musique, sans motif apparent. [3],[4] A ce sujet, il dit:

« Le 26 novembre 2020, Monsieur David Perrotin, journaliste à Loopsider, présentait la vidéo d’un homme littéralement passé à tabac par trois policiers entrés par effraction sur son lieu de travail et en dehors de toute commission rogatoire. […] Cet événement honteux, tout autant que les réactions du ministère qui s’ensuivirent, ont renforcé ma conviction de mettre fin à mes fonctions. […] La seule défense tenable, bien que fantaisiste du Préfet de police Monsieur Didier Lallement, à propos de l’interpellation susmentionnée, a ainsi été de dire qu’il n’était « pas au courant », alors même qu’il y a eu un appel de renfort, une sortie d’armes et un tir de grenade dans un lieu clos. » [1]

Cet événement violent fait immédiatement échos, pour Alexandre Langlois, à la loi sur la « Sécurité Globale » où il est notamment question d’obliger à flouter le visage des policiers filmés. Il écrit au Ministre de l’intérieur:

« Hypocrite, lorsque l’on sait que par l’effet de la Loi Sécurité Globale […] que vous défendez bec et ongles par la propagande et le mensonge, cette victime [le producteur passé à tabac] aurait fini en prison et ses tortionnaires médaillés ou encore primés. » [1]

« Oui, vous mentez Monsieur le Ministre lorsque vous prétextez vouloir protéger les policiers en prévoyant un an d’emprisonnement pour diffusion d’image de policiers identifiables, quand les textes existants sur le harcèlement et les menaces prévoient déjà des sanctions deux à cinq fois plus importantes, mais qui ne sont dans les faits jamais appliquées. » [1]

« Vous osez dorénavant instrumentaliser le drame de l’assassinat de nos deux collègues de Magnanville par un terroriste. Pourtant, ont-ils été assassinés chez eux suite à la diffusion de leur image ? Une énième fois non, mais suite à l’absence de sécurisation des données des ressources humaines, qui se baladaient sur une clé USB non sécurisée par le ministère de l’Intérieur et transmise à un syndicat de police. » [1]

« Dois-je encore vous rappeler que la première cause de mortalité des policiers en fonction est le suicide ? Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, c’est quelque 150 vies sacrifiées. » [1]

Cela fait déjà plusieurs années qu’Alexandre Langlois milite en tant que syndicaliste pour que la police soit intègre. Son histoire en dit long sur les valeurs qu’il défend.

En effet, lors de la crise des Gilets jaunes, il a dénoncé les violences qui leurs ont été faites à cause de la mauvaise gestion policière du maintien de l’ordre. Il a aussi souligné les violences institutionnelles policières. Il a révélé « une falsification des chiffres de la délinquance » et les agressions sexuelles d’un médecin de la police. [5] Le 3 juillet 2019, il a été suspendu de ses fonctions de gardien de la paix pour 1 an dont six mois avec sursis. Ceci malgré sa note professionnelle de « 6 sur 7 » assortie « d’ appréciations élogieuses » de sa hiérarchie. A. Langlois dérangeait le pouvoir, et il a payé ses prises de position contre sa hiérarchie. Sans salaire pendant toute la durée de sa sanction, des français l’avaient soutenu avec une cagnotte. Sa parole engagée, libre et intègre avait suscité confiance, compassion et solidarité. [6]

La lettre de rupture conventionnelle d’Alexandre Langlois est-elle le signe que la police n’est plus au service d’un Etat de droit?

Ce que décrit Alexandre Langlois est-il un pas supplémentaire en direction d’un nouveau régime: un Etat policier? [7],[8]

Depuis la présidence d’E. Macron, des faits abondent dans cette direction.

-Alexandre Benalla, garde du corps du Président Macron s’est retrouvé avec seulement 15 jours d’arrêt avec salaire, pour commencer, après avoir violenté des manifestants le 1 ier mai 2018. [9]

-Le commandant de police Didier Andrieu a été décoré de la Légion d’honneur bien qu’il ait violenté des manifestants Gilets jaunes et qu’il soit contesté en interne. [10],[11]

-Dans cette même veine, Christophe Castaner a décoré au moins cinq agents impliqués dans des enquêtes concernant des violences policières, tel le chef des CRS impliqués dans la mort de Zineb Redouane. [12],[13]

-Les violences policières faites aux Gilets Jaunes.

-Et la loi sur la « Sécurité Globale. » [14]

Voilà une définition de l’Etat policier qui dans ce contexte actuel, donne à réfléchir:

« Un État policier est un gouvernement qui exerce son pouvoir de manière autoritaire et arbitraire, par le biais des forces policières. Les habitants d’un État policier sont limités dans leur liberté d’expression et leur liberté de circulation, et peuvent faire l’objet de diverses coercitions, de tortures, être soumis à de la propagande, de la manipulation mentale, ou encore une surveillance de masse par un État, sous la menace de forces policières. » ,[8]

Candice Vacle

