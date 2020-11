De nouvelles souches du COVID pourraient rendre les vaccins complètement inutiles, et deux mutations dangereuses se propagent déjà

Et si toutes les hypothèses que les gens font sur cette pandémie de COVID étaient complètement fausses ? Lorsque Pfizer a annoncé qu'il avait mis au point un vaccin efficace contre la COVID, le monde entier s'est réjoui. Et quand Moderna a annoncé qu'il avait mis au point un vaccin efficace contre la COVID, le monde a applaudi encore plus fort. Mais le COVID a muté, et les scientifiques nous assurent qu'il continuera à muter. Que se passera-t-il donc si les vaccins qui sont mis au point finissent par être complètement inutiles contre les nouvelles souches mutantes du virus ? Cela nous ramènerait-il à la case départ (ou pire encore) ?

Pour mettre ce problème en perspective, parlons un instant de la grippe. Chaque année, les autorités sanitaires proposent un vaccin antigrippal qui, selon elles, sera efficace contre la ou les variations de la grippe dont elles pensent qu'elle sera dominante cette année-là. La plupart des gens supposent simplement qu'un "vaccin antigrippal" leur procurera une protection complète contre "la grippe", mais ce n'est pas du tout vrai en réalité. Certaines années, la correspondance entre le vaccin antigrippal et les variations de la grippe est assez bonne, et d'autres années, ce n'est absolument pas le cas. Ce qui suit provient du site officiel du CDC...

Pendant les années où le vaccin antigrippal n'est pas bien adapté aux virus de la grippe en circulation, il est possible que l'on observe peu ou pas de bénéfices de la vaccination antigrippale. Pendant les années où le vaccin antigrippal est bien adapté aux virus en circulation, il est possible de mesurer les avantages substantiels de la vaccination antigrippale en termes de prévention des maladies et des complications de la grippe. Toutefois, même pendant les années où la correspondance entre le vaccin et la grippe est bonne, les avantages de la vaccination antigrippale varieront en fonction de divers facteurs tels que les spécificités de la personne vaccinée, les virus de la grippe qui circulent cette saison et même, éventuellement, le type de vaccin utilisé.

À ce stade, Pfizer et Moderna semblent tous deux convaincus que leurs vaccins seront efficaces contre la souche dominante du COVID qui sévit actuellement dans le monde entier.



Mais que se passera-t-il si une nouvelle souche devient dominante ?



Au Danemark, une nouvelle souche de COVID transmise à l'homme par les visons a été considérée comme si dangereuse que le gouvernement a annoncé qu'il allait tuer les 17 millions de visons du pays...

Le gouvernement du Danemark a stupéfié le monde il y a quelques jours en annonçant qu'il allait abattre jusqu'à 17 millions de visons, détruisant ainsi toute l'industrie de la fourrure de vison dans le pays. Les fonctionnaires ont opté pour cette option radicale en raison du nouveau coronavirus, car l'agent pathogène a développé une mutation potentiellement dangereuse au sein de la population de visons captive. Selon les autorités du pays, le coronavirus muté a déjà infecté au moins 12 personnes. Les chercheurs craignent que la nouvelle souche soit si dangereuse qu'elle pourrait rendre inutiles les candidats vaccins COVID-19 actuels. Un nouveau rapport apporte même des nouvelles plus inquiétantes, car certains chercheurs pensent que la souche mutée du coronavirus a un potentiel pandémique. D'autres, en revanche, appellent au calme.

Heureusement, après un énorme tumulte, le gouvernement danois a finalement décidé de ne pas abattre tous les visons.



Mais cette souche continue de se propager et, comme le souligne la citation ci-dessus, cette nouvelle souche "pourrait effectivement rendre inutiles les candidats vaccins COVID-19 actuels".



En d'autres termes, si cette souche danoise devient dominante, elle pourrait obliger les fabricants de vaccins à revenir à la case départ.



Entre-temps, nous venons d'apprendre « qu'une nouvelle souche de COVID-19 se propageant rapidement » a fait son apparition en Australie...

L'Australie du Sud lutte contre une nouvelle souche de COVID-19 qui se répand rapidement, elle se prépare à un confinement de six jours pour tenter de contenir le virus.



Un cluster de COVID-19 dans le nord d'Adélaïde, a atteint le nombre de 22 cas mercredi, alors que des milliers de personnes continuent d'affluer vers les centres de dépistage.

La raison pour laquelle les autorités ont décidé de bloquer toute l'Australie du Sud pendant six jours est que cette nouvelle souche semble être beaucoup plus contagieuse que les souches précédentes...

Une souche du COVID-19 à l'origine d'une épidémie en Australie du Sud pourrait se propager jusqu'à cinq fois plus vite que la normale, craignent les autorités.



Des responsables de la santé inquiets affirment que la période d'incubation - le temps qu'il faut à une personne pour présenter des symptômes après avoir été infectée - soit "très très courte".



Le professeur Nicola Spurrier, responsable de la santé en Australie du Sud, a déclaré que les gens deviennent contagieux dans les 24 heures suivant l'infection. Elle a déclaré que la souche particulière à l'origine de l'épidémie avait "certaines caractéristiques".

S'il est vrai que cette nouvelle souche se propage cinq fois plus rapidement que les souches plus anciennes, elle pourrait facilement devenir dominante.



Et si cela se produit, les vaccins qui ont été développés pourraient ne plus être d'aucune utilité.



Nous n'en savons rien pour l'instant.



Mais ce que nous savons, c'est que le COVID continuera à muter dans les mois et les années à venir, ce qui pourrait créer de sérieux maux de tête aux chercheurs qui mettent au point les vaccins.



Quant aux vaccins qui ont déjà été créés, certains experts soulignent qu'ils comportent de nombreuses inconnues.



La plupart des gens supposent que ces nouveaux vaccins sont similaires à d'autres vaccins qu'ils ont déjà reçus, mais ce n'est absolument pas vrai.



Ces nouveaux vaccins font partie d'une classe entièrement nouvelle en soi. Ils sont connus sous le nom de vaccins à "ARN messager" (ARNm) et fonctionnent en détournant la machinerie de fabrication des protéines dans vos cellules...

Alors que Moderna venait de terminer son essai de phase I, The Independent a écrit sur le vaccin et l'a décrit ainsi : "Il utilise une séquence d'ARN génétique produite en laboratoire qui, lorsqu'elle est injectée dans votre corps, va devoir envahir vos cellules et détourner la machinerie protéinique de celles-ci, appelée ribosomes, pour produire les composants viraux qui entraîneront ensuite votre système immunitaire à combattre le virus.



"Dans ce cas, l'ARNm-1273 de Moderna est programmé pour que vos cellules produisent la fameuse protéine en pointe du coronavirus qui donne au virus son apparence de couronne (corona est la couronne en latin) qui lui vaut son nom", a écrit The Independent.

Je ne veux certainement pas que mes cellules soient "détournées", et personne n'a la moindre idée de ce que seront les effets à long terme.



Et même si vous prenez l'un de ces nouveaux vaccins, il pourrait finir par ne plus rien vous apporter du tout si une autre souche émerge et devient dominante.



Malheureusement, je crois que nous sommes entrés dans une ère de pandémie mondiale, et je suis convaincu que tout cet enthousiasme pour les vaccins qui ont été mis au point est totalement erroné.



Nous savons que le COVID continuera à muter, mais nous n'avons aucune idée si les vaccins actuels seront efficaces ou non contre ces futures souches.



Si la lutte contre les maladies était facile, nous aurions éradiqué le rhume et la grippe il y a longtemps.



Mais ce n'est pas le cas, et nous n'éradiquerons pas non plus le COVID.



Même maintenant, de nouvelles souches dangereuses de COVID apparaissent, et j'ai le sentiment que ce sera le COVID qui aura le dernier mot.



