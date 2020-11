La tribune collective d’avocats et juristes appelant « au déconfinement et à défendre la vie sous tous ses aspects » a réuni plus de 1000 avocats et 500 juristes, magistrats, notaires et professeurs de droit ![1] Ceci alors qu’ils étaient seulement 200, lors de leur tribune du 4 novembre 2020, dans le JDD[2]. (2) Les médias ont largement communiqué à ce sujet[1].

Quelle utilité peut avoir un tel engouement des avocats et juristes pour cette tribune ?

« Le président Macron parle mardi et il faut montrer que les juristes sont mobilisés pour nos libertés ! », écrit Thibault Mercier, Avocat à la Cour et Président du Cercle Droit & Liberté[3].

Il ajoute : « Cette tribune a permis la création d’un collectif informel pour la défense des libertés publiques sacrifiées sur l’autel d’un droit à la santé disproportionné. » Ce collectif espère « favoriser l’émergence d’un contre-pouvoir médiatique et juridique dénonçant les mesures disproportionnées et incohérentes prises par l’exécutif dans cette crise tout aussi politique que sanitaire »[3].

Ce collectif vise aussi à mettre à disposition des avocats et particuliers des modèles de requêtes contre le port du masque, le confinement, ou pour la réouverture des commerces. Pour cela, il lance une plateforme d’accès au droit : www.clicknrequete.com

Candice Vacle