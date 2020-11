Gestion de la crise France vs. Suède : Au pic de l'épidémie 4 fois moins de décès en Suède sans confinement

De plus en plus de médecins, d'épidémiologistes nous expliquent que la raison devrait nous pousser à regarder ce qui se passe à l'étranger afin d'éviter l'insularité. A FranceSoir, nous avons commencé bien en amont avec les comparaisons par pays lors de la première vague afin de comprendre les facteurs déterminant dans la gestion de l'épidémie, que ce soit sur les mesures sanitaires que les traitements ou autres facteurs géopolitiques qui pourraient affecter ces éléments. C'est ainsi qu'après avoir fait les comparaisons par département (le 13 et le 92 bons élèves de la gestion de la crise) et par région en France, ou en regardant la gestion de la crise entre Paris et Marseille, nous nous sommes tournés vers la gestion italienne et allemande. L'analyse de la stratégie de gestion de la crise en Allemagne nous avait permis de conclure que, l'estimation du Pr. Perronne de 25 000 morts de trop, était réaliste. Rappelons que nous avions aussi regarder la gestion de la crise aux Etats-Unis et la politisation de l'hydroxychloroquine avec des comparaisons par Etats en fonction de l'accès au traitement en phase précoce ou de leur couleur politique.

Aujourd'hui bien des yeux se sont tournés vers la Suède qui n'a pas confiné et a pratiqué des règles de distanciation sociale plus nuancées. Les entreprises tournent, les commerces sont ouverts ainsi que les restaurants. Et les chiffres sont meilleurs. On peut aussi retrouver les comparaisons dans le comparateur graphique FranceSoir.

Au 25 novembre, la comparaison France-Suède présente un nombre de nouveaux morts en moyenne lissée de 665 décès/jour pour 65.3 millions d'habitants (source worldometer et euromomo) pour la France et de 27 décès/jour pour 10 millions d'habitants en Suède. Au plus fort du pic de ce second episode il y a donc eu environ 4 fois moins de décès en Suède rapporté au nombre d'habitants qu'en France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.