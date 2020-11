L’aérien après le coronavirus: Pas de vaccin, pas de vols

Le CEO de Qantas, Alan Joyce l’a déclaré dans une interview accordée à l’émission australienne d’actualité ‘A Current Affair’. Il fait de cette manière écho à ses déclarations précédentes sur l’importance de la vaccination pour la relance du trafic aérien.

Joyce est convaincu que les autres compagnies suivront et que les sceptiques face au vaccin ne pourront pas aller frapper à d’autres portes pour prendre l’avion. ‘Je pense que ce sera généralisé lorsque je parlerai à des collègues d’autres sociétés du monde entier’, précise-t-il.

‘Recommandé, mais pas obligatoire’



La grande question est de savoir si une telle obligation sera autorisée par la loi. Alors que les premiers vaccins sont sur le point d’être approuvés, les gouvernements donnent déjà un aperçu de l’organisation des campagnes de vaccination.

Dans bon nombre de pays, le slogan semble être: ‘recommandé, mais pas obligatoire’. Mais en Australie, la question est plus discutée. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré qu’il voulait rendre la vaccination ‘aussi obligatoire que possible’, avec quelques exceptions médicales. Plus tard, il reviendra sur cette déclaration en précisant qu’il ne sera pas obligatoire de se faire vacciner. ‘Je veux dire, nous ne pouvons pas assommer quelqu’un et ensuite lui injecter le vaccin.’

