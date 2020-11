La Bolivie annonce l'interdiction complète des banques Rothschild

La Bolivie a suivi les traces de la Hongrie et a expulsé les banques Rothschild du pays.



La Bolivie a retrouvé son indépendance financière en ne répondant pas aux pressions financières du gouvernement américain ou des propres banques de Rothschild.

Le pays sud-américain fait partie d'une liste croissante de nations qui s'opposent au Fonds monétaire international et se libèrent de l'esclavage financier et économique.



Rapports de YNW: Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, dominée par les États-Unis, sont des acteurs importants du paysage économique mondial depuis leur création en 1944.

Ces organisations bancaires internationales, contrôlées de manière privée par la tristement célèbre famille bancaire Rothschild, sont les premières à faire pression sur les nations pour qu'elles déréglementent leur secteur financier afin que les banques privées puissent piller leurs économies.

De plus en plus de gens se rendent compte que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite de 1% - mais saviez-vous qu'une famille, les Rothschild, règne sur tout, même cette élite de 1%?

Dès que les gouvernements sont obligés de sauver leur secteur financier déréglementé, le FMI ou la Banque mondiale ont mis en place un ensemble de prêts rédigé secrètement par les banquiers centraux et les ministres des finances qui mine leur souveraineté nationale et les oblige à poursuivre des politiques d'austérité qui nuisent aux travailleurs, aux familles et à l'environnement.

La Bolivie est le premier pays sud-américain à prendre conscience de cette ruse. Ils ont travaillé dur pour obtenir leur indépendance financière et sont maintenant en train de chasser les banques contrôlées par les Rothschild de leur pays.



Avant qu'Evo Morales ne prenne ses fonctions, la Bolivie a souffert des effets des mesures d'austérité du FMI et de la Banque mondiale et des privatisations qui ont profité de sa population et de ses ressources. C'était aussi la nation la plus pauvre d'Amérique du Sud.



Bien que le peuple bolivien ait pu, grâce à de fortes manifestations de résistance populaire sur une période de plusieurs années, mettre un terme à certains des pires efforts de privatisation - en particulier la privatisation de l'approvisionnement en eau du pays -, bon nombre des entraves imposées par ces institutions contrôlées par Rothschild sont restées.



Morales, qui a été nommé 80e président de la Bolivie en 2006, a été le premier président de la population aymara à majorité indigène de la Bolivie et s'est depuis concentré sur la lutte contre la pauvreté et la lutte contre l'influence des États-Unis et des sociétés multinationales en Bolivie.



Dix ans plus tard, Morales, un socialiste démocratique, a réussi à faire de la Bolivie l’économie sud-américaine à la croissance la plus rapide tout en maintenant un budget équilibré et en réduisant sa dette nationale autrefois écrasante.

La nouvelle indépendance économique de la Bolivie a maintenant permis à Morales de rejeter les mêmes institutions qui envahissaient autrefois son pays.



Il y a quelques semaines à peine, Morales a annoncé que la Bolivie ne répondrait plus aux demandes ou au chantage des États-Unis, de la Banque mondiale ou du FMI.

Lors d'une visite à Tarija, dans le sud de la Bolivie, Morales a déclaré:



«Nous avions l'habitude de renoncer à une partie de notre pays pour obtenir des prêts du FMI, mais nous l'avons fait. nous ont libérés économiquement et politiquement et ne dépendent plus d’autres pays ou institutions ».

Morales a salué les mouvements sociaux et l'unité populaire pour la capacité du pays à résister et à rejeter la privatisation et l'influence étrangère.

Cependant, sous la direction de Morales, la Bolivie a fait bien plus qu'interdire aux cartels bancaires internationaux d'opérer à l'intérieur de ses frontières.



La Bolivie a déplacé de nombreuses multi-sociétés, dont McDonalds et Coca-Cola, depuis que Morales a pris ses fonctions, tout en refusant de coopérer avec la guerre catastrophique des États-Unis contre la drogue.



Il dépense également 14% de son budget national pour l'éducation, le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud. En revanche, seulement 1,7% du budget de l'État est consacré à l'éducation aux États-Unis.



Morales a également contraint les sociétés pétrolières et gazières étrangères à verser 82% de leurs bénéfices au gouvernement bolivien, qui est utilisé pour financer une variété de programmes sociaux populaires au profit des pauvres. En conséquence, la pauvreté en Bolivie a considérablement diminué.



La transformation de la Bolivie sous Morales prouve que toute nation, aussi pauvre soit-elle, peut se débarrasser des entraves imposées par les banquiers internationaux et rendre le pouvoir au peuple.

