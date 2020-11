La face cachée du Great Reset

The Great Reset (La grande réinitialisation). Au moment où la pandémie a ajouté sa dose de peur à la crainte qu’une crise systémique et climatique nous plonge dans un grand effondrement, l’expression « Great Reset » est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits. Nous démontrons ici que cette nouvelle campagne de propagande ne vise qu’un seul objectif : imposer, grâce à une dictature de banques centrales et leurs cryptomonnaies, un monde vert et malthusien. Son grand reset n’est rien d’autre qu’une nouvelle tentative de hold-up mortel sur nos vies pour sauver une nouvelle fois un système financier trans-atlantique voué à la faillite.

Avant de traiter des origines et des protagonistes à l’oeuvre de ce « Great Reset », retour sur la bataille historique qui fonde l’action de Solidarité & Progrès. Car le Great Reset est avant tout un détournement, au profit de Wall Street et de la City, de cette mise en banqueroute organisée de la finance internationale pour laquelle nous sommes engagés.

Un révolutionnaire méconnu

En avril 1975, de retour d’un voyage en Irak, le penseur et économiste américain Lyndon LaRouche (1922-2019 tient une série de conférences de presse à Bonn, Paris et Milan, pour présenter sa proposition révolutionnaire d’une « Banque internationale pour le développement » (BID).

Il ne s’agit pas de créer une banque de plus ni une énième structure bureaucratique de l’ONU, mais de mettre sur pied, d’un commun accord avec plusieurs grands pays, une institution publique devant jouer le rôle à la fois de clef de voûte et de catalyseur d’une réforme globale du système financier mondial.

Spécialiste de l’interaction entre processus financiers et monétaires et économie réelle (démographie, infrastructure, énergie, ressources, recherche, LaRouche, un outsider considéré à l’époque comme un extra-terrestre par ses pairs, prévoit alors, en tirant les conclusions de la décision de Nixon de suspendre la convertibilité de l’or (15 août 1971), que si le système capitaliste occidental se montre incapable de se réformer, il se condamne à aller dans le mur.

En cause, selon lui, un processus d’auto-cannibalisation de l’économie mondiale, provoqué par la croissance cancéreuse d’une sphère financière hypertrophiée (dette et spéculation, très rentables à court terme), phénomène identifié par Rosa Luxemburg en son temps comme le « capital fictif », au détriment de la production de biens et services essentiels au développement et à la survie même de la population mondiale. Quelques années plus tard, en travaillant sur l’évolution de la biosphère, LaRouche ajouta qu’un tel processus ne pouvait que créer les conditions favorables au retour d’anciennes pandémies et à l’émergence de nouvelles.

Le penseur et économiste américain, Lyndon LaRouche (1922-2019).

En 1975, LaRouche constate qu’on se retrouve devant le même choix qu’à l’époque de la grande dépression des années 1930 :

— d’un côté, l’austérité fasciste à la Brüning et à la Hjalmar Schacht (le ministre des Finances d’Adolf Hitler opérant avec la bénédiction du gouverneur de la Banque d’Angleterre, Montagu Norman) ;

— de l’autre, les politiques de relance incarnées par le New Deal de Franklin Delano Roosevelt (Glass-Steagall Act, investissement productif et protection sociale pour tous), que FDR et son vice-président Henry Wallace envisageaient de généraliser à l’échelle mondiale après-guerre, comme en témoignent les documents exhumés des archives concernant les préparatifs de la Conférence de Bretton Woods en 1944.

A cette conférence, c’est l’envoyé spécial de FDR, Dexter White, qui s’imposa contre John Maynard Keynes, ardent défenseur de la « préférence impériale » britannique.

Alors que White, avec le soutien du secrétaire américain au Trésor Henry Morgenthau, disposant d’une liste noire des intérêts américains ayant collaboré avec le nazisme (dont la famille Bush), exigeait la dissolution de la Banque des règlements internationaux (BRI), véritable dictature des banques centrales mise sur pied par Schacht et ses protecteurs britanniques, elle ne dut sa survie qu’à l’intervention véhémente de Keynes.