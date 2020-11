Le Général de Villiers monte à 20% des intentions de vote pour les Présidentielles de 2022

Les Français ont-ils la nostalgie des militaires? Inconnu du grand public avant 2017 et sa guerre ouverte contre Emmanuel Macron sur les restrictions du budget alloué à la Défense, l’ex-Chef d’État-major des Armées (CEMA) bénéficie depuis d’une aura étonnante. Il serait aujourd’hui adoubé par un cinquième des Français, selon un sondage pour Valeurs actuelles, qui lui consacre sa dernière Une.

Ainsi, après une démission historique de ses fonctions au lendemain du 14 juillet 2017 et la parution d’un premier livre (Servir, Éd. Fayard, 2020), celui qui officie désormais pour le puissant cabinet de conseil Boston Consulting Group n’a pas disparu des écrans médiatiques. De là à penser qu’il ne cesse de se positionner habilement, il n’y aurait qu’un pas.

Profitant de la crise de légitimité vécue par le Président de la République lors du mouvement des Gilets jaunes, fin 2018, il s’érige en rassembleur, partisan d’une autorité respectueuse, et distille ses conceptions du pouvoir dans un deuxième ouvrage, Qu’est-ce qu’un chef? (Éd. Fayard, 2018), lequel sonne comme une provocation à l’adresse d’un chef d’État empêtré dans les manifestations. Certains Gilets jaunes en ont d’ailleurs rapidement fait un symbole de leadership et de justice: l’un de leurs porte-paroles, Christophe Chalençon, avait émis en novembre 2018 l’idée d’un putsch qui placerait le général à Matignon.

Villiers, chef de guerre ou manager?

Progressivement, donc, le frère de Philippe –fondateur du Puy du fou, ancien ministre, député européen et candidat malheureux à deux élections présidentielles– semble se tailler une place de choix dans l’opinion publique. L’idée d’une candidature à la magistrature suprême commence à germer dans certains esprits. Une hypothèse confortée par la sortie cette année d’un nouveau livre programmatique pour «réconcilier» la France (L’équilibre est un courage, Éd. Fayard) et amplifiés par le regain d’actes terroristes, au sujet duquel l’auteur est particulièrement sollicité dans les médias.

Dans les pages de Paris Match ou au micro de Léa Salamé sur France Inter, l’intéressé voit s’ouvrir de nombreuses portes, mais continue de réfuter l’hypothèse de sa candidature. Pourtant, à droite, l’excitation est palpable. Sur CNews, Éric Zemmour y voit un signe de l’histoire:

«Quand la patrie est en danger, on va chercher un général. Quand la révolution est en danger, on va chercher Bonaparte; quand la France est en danger face au bellicisme allemand de Bismarck, on va chercher le général Boulanger; quand c’est la guerre d’Algérie et que la IVe République est menacée, on va chercher le général de Gaulle. C’est ce contexte qui favorise l’émergence du général de Villiers.»

De son côté, le Maire de Béziers, Robert Ménard, partisan d’une union des droites, se montre plus sceptique: «dès qu’un mec affiche quelques étoiles ou des galons, on croit qu’il est de Gaulle» aurait-il déploré, relate Valeurs actuelles. Accompagnant le sondage inédit de l’IFOP, le magazine conservateur centre son dernier numéro sur la figure politique incarnée par l’ancien CEMA reconverti dans le consulting. Ainsi trouve-t-on dans l’hebdo une longue interview du personnage et un portrait enthousiaste de celui qui semble pratiquement être leur président idéal.