Les services de renseignement américains ont accusé Israël d’avoir tué un physicien nucléaire iranien

Les services de renseignement américains accusent Israël d’avoir tué le physicien iranien, l’un des fondateurs du programme nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh. Rapporté par le New York Times.

Selon la publication, un responsable américain et deux responsables du renseignement affirment qu’Israël est à l’origine de l’attaque contre le scientifique.

Cependant, on ne sait pas si les États-Unis auraient pu être au courant de l’opération à l’avance. La Maison Blanche et la Central Intelligence Agency (CIA) ont refusé de commenter la question aux journalistes.

L’Iran blâme Israël pour le meurtre du physicien. Cette déclaration a été faite plus tôt le 28 novembre par le chef de l’Etat, Hassan Rohani. Il a promis que ce crime n’affecterait pas le développement de l’industrie nucléaire dans le pays.

De plus, le représentant permanent de l’Iran auprès de l’ONU, Majid Takht-Ravanchi, a mis en garde Israël et les États-Unis contre les «aventures» après l’assassinat de Fakhrizadeh. Dans son allocution au secrétaire général de l’ONU, le diplomate a noté que l’Iran se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires «pour protéger son peuple et ses intérêts».

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, avait précédemment annoncé la trace israélienne dans le meurtre de Fakhrizadeh. Il a accusé les pays occidentaux de deux poids deux mesures et a appelé la communauté internationale à condamner ce crime.

On a appris le 27 novembre que Fakhrizade avait été victime d’une attaque terroriste dans le village d’Absard près de la capitale iranienne. Il est à noter que dans un premier temps, un kamikaze a explosé sur place, puis la voiture du scientifique a été abattue par d’autres assaillants. Plusieurs personnes ont été tuées dans l’attaque. On peut aussi parler des proches de Fakhrizade.

