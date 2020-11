Maradona a demandé à être embaumé

La star argentine du football Diego Maradona, décédée le 25 novembre d'un arrêt cardiorespiratoire, avait demandé à être «embaumé» après sa mort. Cette information a émergé au dernier moment, avant que le cortège funèbre ne parte vers le cimetière, le journaliste Hernán Castillo ayant rendu public un document que le sportif avait signé avant sa mort, relate la chaîne de télévision TNT sports.

«Diego Armando Maradona a signé des papiers [selon lesquels son corps devait être, ndlr] embaumé et exposé, ce que la famille, Claudia, Dalma et Gianina, vient de découvrir. Il a signé que son dernier souhait serait d'être embaumé et exposé», a expliqué le journaliste. La famille a été «étonnée» par ce vœu et devra décider de ses démarches ultérieures, a-t-il ajouté.

La mort de la légende

Le célèbre n°10 argentin est décédé à son domicile à l’âge de 60 ans, victime d'une insuffisance cardiaque aiguë. Il souffrait de divers problèmes de santé et venait de subir une opération chirurgicale. Trois jours de deuil national seront observés en Argentine pour honorer sa mémoire, a annoncé le service de presse du Président argentin.