«Plusieurs dizaines de mercenaires français» impliqués dans le Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan a annoncé avoir saisi la justice française en vue d'une «enquête sur les crimes de guerre commis par des citoyens français» dans le Haut-Karabakh. Le Président azerbaïdjanais a aussi déclaré le 21 novembre que Bakou avait des photos et des vidéos confirmant l'utilisation par Erevan de «mercenaires» étrangers, dont des Français.

Comme la diplomatie l’indique, «plusieurs dizaines de ces mercenaires français d'origine arménienne et non arménienne ou affiliés à l'extrême droite se sont rendus à Erevan avant d'être acheminés sur les territoires occupés de la République d'Azerbaïdjan par les forces armées arméniennes».

L'Ambassade a saisi le Procureur de la République française et le Procureur national antiterroriste afin «d'ouvrir une enquête et de mettre fin aux agissements de ces criminels terroristes qui menacent grandement la sécurité internationale et régionale».

Bakou dit avoir des preuves

Au cours d'une rencontre à Erevan le 21 novembre avec le ministre russe de la Défense, le Président azerbaïdjanais a déclaré que Bakou avait des photos et des vidéos confirmant l'utilisation par Erevan de «mercenaires» étrangers, dont des Français.

«Nous avons de nombreux documents photo et vidéo, des passeports de citoyens étrangers, y compris de France, des États-Unis, du Liban, du Canada, de Géorgie et d'autres pays. Certains de ces citoyens sont d'origine arménienne, d'autres sont inconnus. Mais cela ne change pas l’essentiel du problème, car l'utilisation de mercenaires étrangers par l'Arménie est bien sûr inacceptable», a déclaré Ilham Aliev, cité par son service de presse.