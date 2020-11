Pour Darmanin, y'a des flics qui "déconnent"

« Si la justice conclut à une faute », les trois policiers incriminés dans une interpellation polémique survenue samedi dans le XVIIe arrondissement de Paris seront donc révoqués, a assuré le ministre. Des vidéos dévoilées jeudi par le site Loopsider montrent le passage à tabac du producteur de musique Michel Z. « Des images inqualifiables extrêmement choquantes », a commenté Gérald Darmanin. La suspension d'un quatrième policier a par ailleurs été annoncée dans la soirée.

Comme promis, le locataire de la place Beauvau a également dévoilé les conclusions de l'Inspection générale de la police nationale au sujet de l'opération menée lundi soir place de la République . Sous le regard de la presse, de nombreux dérapages avaient été constatés lors de l'évacuation d'un camp de migrants installé par surprise. Exilés, journalistes et associatifs avaient ensuite été chassés du centre de Paris à coups de gaz lacrymogènes et de grenades de désencerclement.

Il a aussi évoqué le cas du journaliste vidéaste Rémy Buisine, qui affirme avoir été « molesté à plusieurs reprises » par un agent. Gérald Darmanin a demandé du temps dans ce dossier. Il affirme manquer pour le moment d'« éléments » sur le contexte, précisant que le journaliste n'aurait pas souhaité témoigner auprès de l'IGPN.

« C'est bien évidemment faux, je reste à disposition des enquêteurs dans les plus brefs délais », a immédiatement réagi l'intéressé sur Twitter. Enfin, dans une troisième enquête, l'IGPN a dédouané un policier auteur d'un « chassé frontal » face à un « danger réel et de plus en plus imminent ».