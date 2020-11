Vaccin obligatoire: Dîtes non !

Mais qu’en sera-t-il dans quelques mois ? Quel député osera voter contre un projet de loi censé défendre les Français face à un virus potentiellement mortel. Quel sénateur osera prendre le risque de dire “non” ? Ne comptez pas sur l'administration… ni sur les politiques pour vous protéger. Au contraire, attendez-vous à ce qu’ils utilisent notre peur : Le danger : qu’on nous fasse du “chantage au vaccin”.



Aujourd’hui, je vous invite donc à refuser catégoriquement ce “chantage au vaccin” en signant cette pétition contre le vaccin obligatoire. Car si on ignore totalement comment un vaccin pourrait agir contre le virus… … on sait qu’il existe des solutions simples pour mieux prévenir la mortalité de ce virus. On sait par exemple que la carence en vitamine D qui touche la majeure partie de la population française et européenne est un des facteurs qui aggrave la mortalité chez les personnes infectées par le virus. Est-ce que la Sécu vous incite à en prendre ? Non... C’est même exactement le contraire qui se passe : Ils en profitent pour TUER les médecines douces : L’exemple le plus flagrant, c’est “l’affaire de la vitamine D”. En pleine “tempête” coronavirus, alors qu’il y a des sujets bien plus graves à traiter - comme le manque de médicaments de réanimation... … l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSM) a trouvé utile de faire une mise en garde contre la supplémentation en vitamine D. On croit rêver ! C’est au contraire prouvé que c’est un des rares éléments capable de réduire le risque de morbidité du Covid-19.



Même l'Académie de médecine l'a recommandé. Et plutôt que de faire de la prévention avec la vitamine D, ils ont profité de cette période de terreur pour s’attaquer aux autres remèdes naturels . Des alertes ont été émises contre les plantes qui ont une action anti-inflammatoire naturelle comme le boswellia ou des plantes qui contiennent des principes actifs proches de l’aspirine, comme la Reine-des-prés ou le Saule. Hélas, ces plantes ont une action beaucoup moins gênante que les anti-inflammatoires chimiques comme l’Ibuprofène… utilisé par des millions de Françaises et de Français ! Pire : les autorités de santé ont aussi profité de cette crise pour “taper” sur les huiles essentielles. Là encore, est-ce qu’il n’y avait pas plus important ?? Surtout quand on sait que certaines huiles essentielles possèdent des propriétés antivirales très intéressantes . Ils veulent à tout prix faire croire que les médecines douces et la santé naturelle sont une menace pour la santé… surtout après cet épisode “Covid-19”. C’est vraiment un comble ! Surtout quand on sait que chaque année en France, 13 000 personnes sont tuées à cause des médicaments (certains parlent même de 34 000 décès)[8][9]. Alors aujourd’hui, levons-nous pour éviter un coup de massue dans les prochaines semaines : NON au VACCIN OBLIGATOIRE. Si un vaccin dont l'innocuité et l’efficacité sont prouvées, chacun doit être libre de décider s’il veut se faire vacciner ou non. Mais refusons d’être les cobayes de l’industrie pharmaceutique européenne ou chinoise. Car il n’y a qu’eux qui ont quelque chose à gagner dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Pour vous, le Covid a probablement été une épreuve. Pour certains ça a même été une tragédie : des êtres chers sont morts, souvent seuls, loin de ceux qui les aimaient. Mais pour l’industrie pharmaceutique, c’est une aubaine !! L’affaire du siècle même. Je vous préviens : tous les coups seront permis. S’ils veulent vous obliger à vous vacciner, ils y arriveront. Ils vont réussir à convaincre nos dirigeants. Ils ont des armées de “lobbyistes” dont c’est le métier. Et, face à la panique publique, les ministres seront plus faciles à convaincre que jamais . Regardez ce qu’il s’est passé avec la chloroquine : Il a suffi que les lobbys lèvent le petit doigt… et le sort de ce traitement était réglé. En France, le ministre de la Santé s’est jeté sur la première étude négative publiée dans le Lancet pour interdire la prescription de ce remède… du jour au lendemain. Sur la foi d’une seule publication scientifique ! Pas de chance, quelques jours plus tard on s’est rendu compte que cette étude était “bidon” ; Sans être alarmiste, c’est évident qu’il va se passer exactement la même chose. Du jour au lendemain, un ministre risque de décréter que toute la population doit être vaccinée. Peut-être commenceront-ils avec nos enfants. Peut-être avec nos aînés. Peut-être que ce sera tout le monde, tout de suite. Honnêtement, on n’en sait rien. Mais nous devons nous battre aujourd’hui pour conserver le droit de l’accepter librement ou de le refuser. Guillaume Chopin Signez la pétition