Alain Fischer — Mais qui est donc « Monsieur vaccin » ?

En 2016, Alain Fischer a été chargé par l'ex-ministre de la Santé Marisol Touraine de mener une concertation citoyenne sur la vaccination. À l'issue de cette concertation, les conclusions préconisaient de rendre gratuits et « obligatoires » onze vaccins pour les enfants de moins de deux ans, d'abord de façon temporaire pour restaurer la confiance des Français dans les vaccins . Une mesure qui a finalement été mise en œuvre par Agnès Buzyn au début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Le 1er janvier 2018, le nombre de vaccins obligatoires pour les jeunes enfants est passé de trois — diphtérie, tétanos, poliomyélite — à onze. Il a aussi été de 2007-2016 (deux mandats), directeur de l' Institut des maladies génétiques I magine , qui fédère les chercheurs de 21 laboratoires , avec pas moins de 1 000 médecins, chercheurs et ingénieurs rassemblés autour d'une même cause, et qui compte 544 études cliniques en cours. Avec une surface de 19 000 mètres carrés, l'Institut situé sur le campus de l'Hôpital Necker s'apparente en bref à un super laboratoire expérimental.

Le professeur d'immunologie pédiatrique Alain Fischer, 71 ans, a récemment été nommé par le Premier ministre Jean Castex à la présidence d'un « Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale », nouvellement créé et placé auprès du ministère des Solidarités et de la Santé d'Olivier Véran et de Jérôme Marchand-Arvier — un proche de Martin Hirsch. Un choix effectué au détriment de Louis-Charles Viossat — haut fonctionnaire passé par la Banque mondiale, ambassadeur de la lutte contre le SIDA, membre du club Le Siècle.



Notons que le même Martin Hirsch a suspendu il y a deux jours le Professeur Perronne de ses fonctions de Chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de Garches, pour, selon le communiqué de l'AP-HP, les raisons suivantes :

« Depuis plusieurs mois, dans un contexte de crise sanitaire, le Pr Christian Perronne a tenu des propos considérés comme indignes de la fonction qu'il exerce. Le collège de déontologie avait été saisi et l'avait souligné dans un avis qui avait été remis à l'intéressé qui n'en a pas tenu compte. Ses propos les plus récents avaient conduit le président de la conférence des doyens d'Île-de-France à engager la démarche de retrait d'agrément pour la formation des internes. » .

Il est fort probable qu'en ces temps de « chasse aux sorcières », ce débarquement soit une conséquence des propos du Professeur Perronne, notamment pour avoir participé au film Hold-Up, sorti le 11 novembre. Ce documentaire dénonce les « manipulations » cachées de l'épidémie de Covid-19. Le Professeur Perronne avait en juin dressé un réquisitoire contre les responsables de la gestion de la crise sanitaire dans un livre Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?, publié aux Éditions Albin Michel. Son livre s'est à ce jour vendu à plus de 100 000 exemplaires. Après cette digression, revenons à « Monsieur Vaccin ».



Souvent présenté comme un professeur émérite et un chercheur en biologie — qui s'est notamment formé à Londres dans le laboratoire de Marc Feldmann — Alain Fischer est surtout et plus précisément un spécialiste des thérapies géniques — stratégie thérapeutique qui consiste à faire pénétrer des gènes dans les cellules ou les tissus d'un individu pour traiter une maladie — et un chantre de l'obligation vaccinale — Manuel Valls et Marisol Touraine ayant déjà fait appel à lui en 2016, au moment de la grippe aviaire, « afin de répondre à la "défiance" croissante d'une partie de la population ».



Lié aux réseaux classiques à l'œuvre dans la gestion de la « pandémie » de Covid-19, comme l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Gilles Bloch, dont dépendent Françoise Barré-Sinoussi, Jean-François Delfraissy et Karine Lacombe qui a participé au lancement du laboratoire P4 de l'Institut de virologie de Wuhan sous Yves Lévy, mais aussi l'Assistance publique des Hôpitaux de Paris, dirigée par Martin Hirsch et dont dépend également Karine Lacombe, puis l'institut Pasteur — organisation internationale de recherche, privée, basée à Paris, historiquement en lien profond avec le gouvernement français, la famille Rothschild, l'OMS, le CDC, la firme Sanofi de Serge Weinberg, et où l'on retrouve Françoise Barré-Sinoussi. Alain Fischer est également rattaché aux très communautaires Fondation pour la recherche médicale créée en 1947 par les professeurs Jean Bernard-Paraf et Jean Hamburger, et Fondation Edmond de Rothschild qui milite « pour une société plus inclusive et collaborative ».



Alain Fischer s'est aussi essayé à la politique en intégrant en 2011 l'équipe de campagne de Martine Aubry pour l'élection présidentielle de 2012, chargé avec Jean Mallot et Brigitte Dormont de la thématique « Santé et Sécurité sociale ».



Confirmant la prégnance des réseaux communautaires arc-boutés autour de l'INSERM, la désignation d'Alain Fischer par le gouvernement pour « définir la stratégie de vaccination française contre le Covid-19 » laisse peu de place au doute quant à la poursuite de l'agenda oligarchique en France...