Apocalypse London: La moitié de la ville fuit le covid-19, totalement "hors de contrôle". L'Europe ferme tout

Une variante 70% plus contagieuse, elle est également plus mortelle, les vaccins inutiles, selon les scientifiques anglais

La même mutation du coronavirus que celle découverte au Royaume-Uni a été détectée aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, annonce la BBC. Cette nouvelle variante se propage plus rapidement que l’originale, mais ne devrait pas être plus meurtrière. Les Pays-Bas ont d’ores et déjà interdit les vols en provenance du Royaume-Uni.

La mutation du coronavirus détectée initialement au Royaume-Uni a été recensée aux Pays-Bas, au Danemark et en Australie, a déclaré l'OMS à la BBC.

Cette nouvelle mutation se propage plus rapidement que la version originale, mais rien ne permet de dire qu'elle soit plus dangereuse.

De plus, aucun élément ne suggère que cette nouvelle variante réagisse différemment aux vaccins.

Le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il travaillera avec d'autres États membres de l'Union européenne dans les prochains jours pour «explorer les possibilités de limiter davantage le risque que la nouvelle souche du virus soit importée du Royaume-Uni».

Aux Pays-Bas, les vols interdits en provenance du Royaume-Uni

Dimanche, les Pays-Bas ont introduit une interdiction des vols de passagers en provenance du Royaume-Uni jusqu'au 1er janvier en raison de la nouvelle souche.

Cette décision intervient après que des tests effectués sur des échantillons prélevés aux Pays-Bas plus tôt ce mois-ci ont révélé la présence de la même variante de coronavirus que celle signalée au Royaume-Uni.



La nouvelle souche de Covid était «hors de contrôle», selon le ministre britannique de la Santé



Dans l'attente d'une «plus grande clarté» sur la situation au Royaume-Uni, le gouvernement néerlandais a déclaré que «le risque d'introduction de la nouvelle souche virale aux Pays-Bas devrait être réduit autant que possible».

Le 14 décembre, le ministre britannique de la Santé Matthew Hancock a annoncé qu'une nouvelle souche du virus SARS-CoV-2 plus contagieuse que la version originale avait été signalée dans le pays.

Des mesures similaires ont été adoptées en Belgique et en Italie.

La France envisage à son tour de suspendre les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni. Emmanuel Macron convoque cet après-midi un Conseil de défense sur la situation sanitaire qui se tiendra en visioconférence.