Bernard de La Villardière lance “Neo”, un média digital 100% vidéo et ultra positif

Il y a eu Brut en 2016. Puis Loopsider en 2018. Depuis lundi, il y a aussi Neo. Un nouveau média vidéo, imaginé par le journaliste et producteur de télévision sur M6 Bernard de La Villardière. Il est distribué sur tous les réseaux sociaux, de Facebook à Instagram en passant par Twitter , LinkedIn ou YouTube .

Nous sommes un média de la proximité, des territoires, engagé auprès des artisans, des paysans, des chefs d’entreprise qui composent la France d’aujourd’hui, explique le présentateur d’“Enquête exclusive” sur M6. Neo est un média positif, loin des idéologies qui déconstruisent et tentent de culpabiliser la France et les Français. Au contraire, nous voulons leur faire retrouver du commun et un peu de fierté.»