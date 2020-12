Ce nouveau satellite US peut scruter l’intérieur de votre maison à tout moment

Ce nouveau satellite de la société américaine Capella Space peut observer n’importe quelle pièce de votre maison et en prendre une photo haute résolution à tout moment. Le lancement du satellite Capella-2 dans l’atmosphère est un grand pas en avant dans la technologie spatiale, mais aussi un grand risque pour la vie privée.

Image d’entête : représentation artistique du satellite Capella-2. (Capella Space)

Le système de caméras et de capteurs de Capella-2 est tout simplement remarquable. Le satellite utilise un système appelé radar à synthèse d’ouverture (RSO), une technologie utilisée par la NASA depuis les années 1970, pour détecter la surface de la Terre à travers les nuages les plus denses. Ce radar envoie un signal radio de 9,65 GHz vers la Terre et interprète le signal à son retour, en utilisant ces données pour former un visuel.

Cela pourrait également alimenter le type de surveillance qui fait l’objet d’attaques de panique de la part des spécialistes de la protection de la vie privée. Le système de signal du Capella-2 est si puissant qu’il peut vraiment voir à travers les murs dans de nombreuses circonstances. Et tout le monde peut obtenir ces images à tout moment, sans avoir à se justifier.

Capella a déjà des contrats avec des agences gouvernementales, y compris l’agence de renseignements américaine, le National Reconnaissance Office et l’Armée de l’air américaine. Il n’est pas difficile d’imaginer que la technologie RSO devienne un outil de surveillance nationale aux Etats-Unis.

Une fois que l’escadron complet de satellites de Capella aura décollé, la société aura la capacité de prendre rapidement des photos d’à peu près n’importe quel endroit dans le monde. Ce pouvoir pourrait rapidement être utilisé de manière abusive s’il n’est pas contrôlé.

Sur le site de la société Capella Space : Capella Unveils World’s Highest Resolution Commercial SAR Imagery.