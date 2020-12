Covid19 – Quand les médias Mainstream publient les chiffres de la mortalité en France…

En titre il est annoncé « 60 000 morts et mortalité record en France en 2020 » tout de suite après dans le préambule il est écrit : « Au 7 décembre, 46 703 décès de plus que l’an dernier à la même date avaient été recensés – un excès de mortalité essentiellement lié au Covid-19. »

Puis le journal fait référence aux chiffres de l’Insee en écrivant ceci :

« Entre le 1er janvier et le 7 décembre, 617 197 décès sont survenus en 2020 », précise l’institut national de la statistique, qui en avait recensé 613 243 pour toute l’année 2019, un record depuis l’après-guerre en raison de l’accroissement et du vieillissement de la population. Au 7 décembre, 46 703 décès de plus que l’an dernier à la même date avaient été recensés. »