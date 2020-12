Dans ses voeux, Didier Lallement cite Léon Trotsky, créateur de l'armée rouge

Le préfet de police de Paris Didier Lallement a décidé de souhaiter à sa façon une bonne année en citant dans sa carte de vœux officielle Léon Trotsky, figure de la Révolution russe de 1917 et fondateur de l'Armée rouge. Des photos de cette carte ont été publiées sur Twitter.

​«Je suis profondément convaincu, et les corbeaux auront beau croasser, que nous créerons par nos efforts communs l'ordre nécessaire. Sachez seulement et souvenez-vous bien que, sans cela, la faillite et le naufrage sont inévitables», cite-t-il.