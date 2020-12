Des grâces présidentielles troublantes...

*Le propriétaire de Blackwater/Academi, Erik Prince, est un proche collaborateur de la Maison Blanche et Trump gracie 4 de ses mercenaires accusés de meurtre.

Il a aussi gracié ce mercredi Paul Manafort, son ex-directeur de campagne qui purgeait une peine de sept ans et demi de prison pour diverses fraudes débusquées dans le cadre de l’enquête du procureur Mueller.

Le père de son gendre Jared Kushner a été pardonné pour des fraudes fiscales.

Est-ce que les promoteurs de Qanon ont oublié de publier ces actes de pardon pour le moins troublants, c'est silence radio sur leurs chaînes à ce propos...

Et le héros Julian Assange crève en prison...

Donald Trump a gracié quatre gardes de sécurité de la société militaire privée Blackwater [une armée privée de mercenaires aujourd'hui appelée Academi] qui purgeaient des peines de prison pour avoir tué 14 civils, dont deux enfants à Bagdad en 2007, un massacre qui a déclenché un tollé international sur l'utilisation de mercenaires dans la guerre.

Les quatre gardes - Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard et Nicholas Slatten - faisaient partie d'un convoi blindé qui a ouvert le feu sans discernement avec des mitrailleuses, des lance-grenades et un tireur d'élite sur une foule de personnes non armées sur une place de la capitale irakienne.

Le massacre de la place Nisour a été l'un des épisodes les plus bas de l'invasion et de l'occupation de l'Irak par les États-Unis.

Slough, Liberty et Heard ont été reconnus coupables de plusieurs accusations d'homicide volontaire et de tentative d'homicide involontaire coupable en 2014, tandis que Slatten, qui a été le premier à commencer à tirer, a été reconnu coupable de meurtre au premier degré. Slattern a été condamné à perpétuité et les autres à 30 ans de prison chacun.

Sources: Conscience du Peuple / The Guardian