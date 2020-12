Des milliers de peintures préhistoriques découvertes en Amazonie - photos

Des archéologues britanniques et colombiens ont découvert un site de peintures préhistoriques de grande ampleur, niché au cœur de la forêt amazonienne, rapporte un communiqué de l’université d’Exeter. Il s’agit de l’un des plus importants ensembles d’art rupestre d’Amérique du Sud. Les chercheurs estiment que la plupart des œuvres datent d’entre 12.600 et 11.800 ans.

Des motifs géométriques, des empreintes de mains, des figures humaines y sont représentés. De nombreux animaux apparaissent également dans cet ensemble, comme des singes, des serpents, des alligators, mais aussi certaines espèces disparues, telles que des paresseux géants ou divers camélidés. Malgré leur extinction, les scientifiques pensent que les peintures de ces espèces sont particulièrement réalistes.

«Ce sont vraiment des images incroyables, produites par les premiers habitants de l’Amazonie occidentale. Ils se sont installés dans la région à une époque de changement climatique extrême, qui entraînait des transformations dans la végétation et la composition de la forêt», explique dans le communiqué Mark Robinson, l’un des archéologues présents sur place.