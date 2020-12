Et si le SARS-Cov2 était le résultat raté d’un vaccin conçu contre le VIH et le paludisme ?

Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, depuis le début des années 2000 on sait manipuler un génome complet de coronavirus, en particulier on sait échanger et manipuler le domaine S1 de la protéine de pénétration cellulaire qui est au cœur du débat. Il est à noter que tous les articles universitaires décrivant les découvertes et les mises au point des techniques publiées depuis 20 ans dans ce domaine impliquent des chercheurs d'origine chinoise. Ils se retrouvent toujours en grand nombre dans la liste des auteurs et quasi systématiquement au premier plan comme premiers auteurs. Les manipulations de microbiologie et le temps nécessaire aux recherches dans ce domaine impliquent un nombre d'heures considérable passées dans les laboratoires. En fait, il s'agit d'y passer le plus clair de son existence, souvent au-delà de 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Depuis 30 ans, les étudiants chinois ont eu la patience et le courage de se plier à cet esclavage dans les pays occidentaux, en particulier les USA, pour parvenir à un niveau de compétence qui leur assure une avancée sociale. Cela leur a également permis de ramener en Chine la maîtrise des techniques de manipulation les plus performantes. Soyons clair, la Chine n'a pas eu plus de complexe dans l'exploitation de ces techniques que les pays occidentaux n'ont en eu dans l'exploitation des étudiants chinois. Il est incontestable que la Chine s'est livrée depuis une décennie au moins à de multiples recherches sur l'élaboration de virus vaccinaux de synthèse contre le SARS mais aussi très certainement contre d'autres maladies qui sont des fléaux comme le sida et le paludisme.

Partie 1. Les vaccins à ARN messager et le lobby pharmaceutique risquent de nous faire passer de Charybde en Scyllaclose

Le fléau du lobbying pharmaceutique a pesé sur le non traitement de l'épidémie en France.

A présent, le fléau désigné par les autorités est le SARS-Cov2 et la folie vaccinale a saisi les gouvernants occidentaux (UK, EU et USA), faisant fi des possibilités existantes par traitements antiviraux à usage prophylactique chez les personnels à risque ou dès les premiers symptômes chez l'ensemble de la population. Il serait presque inutile de rappeler ici le bénéfice avéré des traitements à base d'HCQ et d'azithromycine tant la population française est à présent consciente d'avoir été manipulée. Nous remercions le combat du Pr Raoult à l'IHU Méditerrané et celui de bien d'autres praticiens connus comme le Pr Perronne, ou bien médecins anonymes, pour faire connaître dans notre pays le mérite de ces traitements très peu coûteux (moins de 10 euros par patient). Ces deux professeurs font face à des ennuis qui relèvent d'un régime de dictature. France Soir a fait paraître depuis plus de 6 mois d'innombrables articles (ref1, ref2, ref3, ref4, ref5,...) relatant ce combat pour la vérité contre les puissances de l'argent qui dominent la France.

Ces molécules ne sont pas les seules à pouvoir améliorer grandement le tableau clinique de cette épidémie. Citons également l'ivermectine un médicament antiparasitaire surpuissant, contre la gale et les parasitoses intestinales, dont les propriétés antivirales sont en train d'être découvertes ou redécouvertes depuis 6 mois. Il est très efficace sur les parasitoses, même aux stades les plus avancés, et il fait baisser radicalement les niveaux de SARS-Cov2 en 48 heures. Une prise orale unique ajustée au poids de la personne suffit (coût du traitement < 10 euros). Selon les études cliniques randomisées effectuées depuis 6 mois et publiées ce médicament réduit de 3 à 4 fois la mortalité hospitalière reliée au SARS-Cov2. Pourtant, les autorités de santé sollicitées refusent d'autoriser sa prescription dans le cadre de la lutte contre l'épidémie, que ce soit en prophylaxie, en traitement précoce ambulatoire, ou en traitement hospitalier. Nous supposons que le prétexte est que cette molécule peut comme tout médicament actif engendrer des effets secondaires potentiellement toxiques, mais très rares qui concernent les patients parasités. Il s'agit en l'occurrence principalement d'atteintes hépatiques dont la sévérité est variable et le plus souvent reliée à la densité parasitaire. Les effets indésirables sont dans la plupart des cas légers et transitoires, mais leur incidence et gravité peuvent être majorées chez les sujets poly-parasités. Selon le Vidal, un effet très dangereux mais très rare (< 0.01%) est la nécrolyse épidermique toxique, qui peut être observée aussi avec de très nombreux médicaments surdosés. Bref, cela montre que ce médicament très puissant ne peut pas être prescrit en prophylaxie généralisée mais pourrait parfaitement être utilisé de façon encadrée au moins en milieu hospitalier. J'ai travaillé pendant 13 ans à l'élaboration d'essais cliniques dans le domaine de la cancérologie et j'ai pu observer que des effets secondaires médicamenteux extrêmement délétères pour le patient étaient systématiquement minimisés, voire passés sous silence, tant par les investigateurs cliniques que par les autorités de santé, mettant en avant systématiquement les bénéfices pour le patient. Certains traitements d'une toxicité effrayante sont autorisés au prétexte qu'ils rallongent l'espérance de vie moyenne de deux mois, faisant fi de la qualité de vie du patient. Ce genre de traitements coûte des dizaines de milliers d'euros par patient au système de santé et en rapporte autant à Big Pharma.

Avec le Covid-19, nous assistons à l'inversion totale du paradigme. L'objectif noblement affiché par nos gouvernants est à présent le risque médicamenteux zéro. On pourrait penser que cela relève d'une méconnaissance médicale naïve car aucun médicament actif n'est dénué d'effets secondaires. Cependant, nous notons que pour le remdésivir ce principe de précaution n'a pas été mis en avant, pas d'avantage que pour la vaccination par ARN messager de Pfizer et Moderna. Le remdésivir est un médicament dont le développement n'a coûté à Gilead que 150 millions d'euros, et qui a bénéficié d'une campagne éhontée de promotion et de lavage de cerveau rarement égalée par le passé. Son usage, d'un coût de 2000 euros par patient, a été finalement abandonné devant sa difficulté d'administration, 10 perfusions intraveineuses ce qui en soi présente déjà un danger, sa génotoxicité probable et sa très forte toxicité rénale qui était connue depuis le début. L'UE en a quand même acheté pour 1 milliards d'euros à son fabricant sur les deniers des contribuables des pays membres et contributeurs nets. Nous voyons donc que les actions du gouvernement sont dictées par les intérêts pharmaceutiques. Pour promouvoir la vaccination généralisée, celui-ci continue de refuser l'usage des antiviraux comme l'HCQ et l'azithromycine, en préventif et comme traitement précoce, et l'ivermectine en traitement encadré. L'UE a passé commande de 1.9 milliards de doses de vaccins (dont 160 millions chez Moderna pour 5,6 milliards d'euros) auprès de 6 compagnies pharmaceutiques pour les 448 millions d'habitants de l'UE (hors UK), soit 4 doses par habitant, pour un coût exorbitant total de 21 milliards d'euros. Il faut noter d'ailleurs, qu'en ce qui concerne ces traitements, le problème politique est le même aux USA, pays des lobbys institutionnels. C'est un secret de polichinelle que les lobbys gangrènent à présent les allées du pouvoir en France.

Le vaccin à ARN messager en plus d'une efficacité incertaine ouvre une boîte de Pandore

Ce vaccin qui injecte l'ARN messager (ARNm) de la protéine de pointe S (spicule) du virus SARS-Cov2 laisse pantois. Les coronavirus de chauves-souris sont très éloignés des humains sur le plan évolutif en raison de notre séparation physique avec une espèce restée confinée dans les lieux les plus reculés. Il n'y a quasiment pas eu de coévolution avec l'homme ces derniers millénaires, et le système immunitaire humain manque d'adaptation pour réagir de façon optimale sur l'ensemble de la population. L'introduction forcée, en deux décennies, des coronavirus de chauves-souris dans l'espèce humaine est certainement le résultat de la folie des 10 000 marchés aux animaux sauvages chinois ainsi que des 20 000 fermes d'élevages de gibier et des trafics de chauves-souris associés. Dans une mesure, que l'on ne connaît pas encore, les laboratoires de recherche conjoints en Chine et ailleurs ont peut-être également contribué à créer une situation potentiellement plus explosive dans le futur que maintenant.

Contrairement à la paranoïa gouvernementale, dont les fondements sont à chercher ailleurs, cette épidémie n'est pas de nature à créer une mortalité excessive. Nous étions à 0.046% à la fin du printemps. A présent, avec la vague de novembre nous atteignons malheureusement 0.09% étalé sur une année, touchant essentiellement un population âgée ou très âgée. Rappelons que 1% de la population française meure chaque année de maladie, d'accidents divers et variés et de vieillesse. L'épidémie perdure en France à cause de l'apparition et la réintroduction régulière de nouveaux variants. Ce prolongement est favorisé par les confinements et l'absence de contrôle des frontières. Au printemps, cela a freiné l'établissement d'une immunité collective, même partielle. Le maintien de l'ouverture des frontières pendant l'été a permis la réintroduction du virus sous forme de variants. Le confinement de novembre démontre que cette approche ne marche pas, ou que très médiocrement, car il est impossible de s'opposer à la diffusion d'un virus une fois introduits sur un territoire. Les confinement sont délétères, ils donnent au virus du temps pour s'adapter et évoluer vers d'autres variants dangereux, en optimisant leur pouvoir de contamination. Il n'est pas interdit de penser que l'absence de confinement et le maintien des frontières fermées dès la fin du mois de janvier ou en février eut été plus efficace.

Le fait que l'épidémie perdure va pousser le gouvernement à tenter de forcer la vaccination généralisée par tous les moyens de persuasion. Que se passe-t-il dans la tête du président et de ses ministres pour laisser penser qu'ils croient les vaccins plus exempts de problèmes que les traitements antiviraux. Les effets secondaires, très peu fréquents, des traitements antiviraux sont immédiats alors que la plupart de ceux engendrés par les vaccins vont être largement différés sur des mois et des années sans que l'on connaisse à priori leur fréquence. Il faut également appliquer le raisonnement du ratio bénéfice/risque pour juger du bien-fondé d'un vaccin pour une population donnée. Sur le plan de l'éthique médicale on ne vaccine que lorsqu'il il n'y a pas de traitement alternatif et que le ratio bénéfice/risque escompté l'autorise. Nous voyons que l'éviction des traitement antiviraux permet au gouvernement de privilégier la vaccination généralisée de Big Pharma sans même devoir estimer le ratio bénéfice/risque. En faisant cela le gouvernement choisit qu'il le veuille ou non l'option « après moi le déluge ».