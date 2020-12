EXCLUSIF - France, école Fénelon: Scandale sanitaire sans précédent à Vaujours ?

L'école Fénelon, à Vaujours, regroupant des élèves de la maternelle aux études supérieures, est-elle face à un scandale de santé publique jamais vue à l'échelle de la France ? Depuis la fermeture du pôle "environnement, paysage" décidée à la hâte cet été et l'arrestation du maire LR, du chef de la police ainsi que d'un directeur de service de la commune de Seine-Saint-Denis, de nombreuses questions se posent qui peuvent mener à l'inquiétude des parents de plus de 2 000 scolaires.

Il y a cinq ans

Juillet 2015, le maire de Vaujours, Dominique Bailly, avait autorisé le déchargement sur des parcelles privées et municipales de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets de bâtiments et de terre de provenance inconnue. (près de 80 000 mètres/cubes sur 3 hectares sur quatre mètres de hauteur). Depuis lors, des augmentations de cancers du foie et du côlon a été identifiée, montrant une pollution de l'eau des valjoviens.

Ce 11 décembre, le maire, le chef de la police et un troisième haut responsable de la ville ont été placés en garde à vue, accusés de grand banditisme pour trafic de terres polluées.

On peut désormais que faire le lien entre la fermeture précipitée du secteur "paysage et environnement" de la célèbre école, les terres polluées, et ces trois arrestations.

WikiStrike n'incrimine personne mais la rédaction de cet article a pour seul but une relation des points.

Des enfants mis en danger ?

Aucune preuve de contamination pour le moment, mais le potager qui alimentait la cantine est aujourd'hui fermé. Le mal est-il alors à venir ? Nul ne le sait, mais le potentiel scandale est proche, car depuis cinq ans, pas loin de trois milliers d'élèves sont passés par cette école privée catholique.

Marc Bildermann pour WikiStrike

Références

https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/seine-saint-denis-le-maire-de-vaujours-soupconne-d-etre-implique-dans-un-trafic-de-terres-polluees-11-12-2020-8413665.php

https://www.change.org/p/mairie-de-vaujours-responsable-du-d%C3%A9versement-de-d%C3%A9chets-de-b%C3%A2timents-p%C3%A9tition-pour-la-remise-en-%C3%A9tat-du-pr%C3%A9-aux-saule

s