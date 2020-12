La carence en vitamine D, un facteur déterminant dans la sévérité de la Covid

Une série d’études présentées sur le site GrassrootsHealth.net parlent des liens existant entre la carence en vitamines D et les formes sévères de Covid . Dans l’étude illustrée ci-dessous, (avril 2020), on peut voir que les patients ayant des carences en vitamines D ont plus de formes ordinaires à sévères de la Covid. 96% des patients ayant une forme légère de Covid n’ont pas de carence en vitamines D (>30ng/ml) versus entre 4 et 7% pour les formes ordinaires à sévères. Plus la carence est marquée (<20ng/ml) plus la forme de Covid est critique.

« le professeur Didier Raoult a sans doute raison de dire que lors d’une épidémie de nature inconnue avec des facteurs confondants inconnus, la méthode de l'essai randomisé n'est pas forcément adaptée et que cette dernière est plus pertinente sur des maladies avec lesquelles on a plus de recul. »

Une seconde étude Ye et al a confirmé ce même effet sur un échantillon plus petit.

Réduction de la gravité des décès et de la maladie grâce à une supplémentation en vitamine D avant le diagnostic du COVID-19 : 4,5 fois plus de risque de décès par COVID-19 chez les personnes sans vitamine D par rapport à celles recevant une supplémentation régulière avant le diagnostic

Avec la Covid-19, plusieurs facteurs de risques comme l’âge et un faible niveau en vitamine D expliquent en partie la gravité de la maladie et ses conséquences/ Une étude récemment publiée s'est concentrée sur des patients âgés fragiles hospitalisés pour COVID-19 pour voir quel effet, le cas échéant, la supplémentation en vitamine D précédente au cours de l'année écoulée et la supplémentation après le diagnostic avaient sur la survie et la gravité de la maladie.

Cette étude, par Annweiler et al., comprenait des données de 77 patients, âgés de 78 à 100 ans, hospitalisés consécutivement dans une unité gériatrique pour COVID-19. Les patients ont été affectés à l'un des trois groupes; Le groupe 1 avait régulièrement pris des doses de bolus de vitamine D au cours de l'année écoulée (soit 50000 UI par mois, soit 80000 ou 100000 UI tous les 2-3 mois) et n'a pas reçu de vitamine D supplémentaire après avoir reçu un diagnostic de COVID-19, le groupe 2 était ayant reçu 80 000 UI de vitamine D dans les quelques heures suivant le diagnostic de COVID-19, et le groupe 3 n'a reçu aucune supplémentation en vitamine D avant ou après le diagnostic. Il n'y avait pas de différence significative entre les groupes au départ, sauf pour le sexe, et tous les patients ont reçu des traitements standard similaires pour COVID-19. Le taux de survie après 14 jours a été mesuré, de même que la gravité des symptômes de la maladie à son pire,

Ceux qui prenaient régulièrement de la vitamine D avant le diagnostic ont obtenu les meilleurs résultats. Au total, au jour 14, 17 patients avaient présenté un COVID-19 sévère et 15 patients sont décédés.

Les niveaux de vitamine D chez les enfants affectent-ils leurs chances de contracter le COVID-19 et sa gravité?

Bien que les enfants n'aient pas tendance à être aussi gravement touchés par le virus SRAS-CoV-2 et les effets du COVID-19 qui en résultent, ils ne sont certainement pas à l'abri et on craint que les enfants porteurs du virus mais asymptomatiques soient un contribuant à sa propagation.

Les enfants ne sont pas non plus "immunisés'' contre une carence en vitamine D - en fait, un article précédent partageait des données de l'ensemble de données américain NHANES montrant que les niveaux de vitamine D diminuent avec l'âge , avec une multiplication par 4 de la proportion d'enfants de moins de 20 ng / ml (50 nmol / L) de 0 à 4 ans jusqu'à 13 à 17 ans.

Comment les niveaux de vitamine D chez les enfants peuvent-ils affecter leur statut COVID-19 ?

Pour répondre à cette question, Kamil Yilmaz et Velat Sen ont mené une étude dans laquelle ils ont recruté 85 enfants âgés de 1 mois à 18 ans, dont 40 avaient reçu un diagnostic de COVID-19 et étaient hospitalisés, et 45 qui étaient des témoins sains. Les enfants atteints de maladies chroniques et d'autres comorbidités ont été exclus de l'étude.

Les enfants diagnostiqués avec la COVID-19 ont été divisés en deux groupes pour l'analyse - le groupe 1 comprenait les enfants qui avaient un taux de vitamine D inférieur à 20 ng / ml et le groupe 2 comprenait ceux dont les taux étaient égaux ou supérieurs à 20 ng / ml.

Qu'a trouvé l'étude?

L'étude a révélé une différence significative dans les taux de vitamine D entre les enfants atteints de COVID-19, qui avaient un niveau médian de 13 ng / ml (32 nmol / L), et le groupe témoin, avec un niveau médian de 35 ng / ml ( 87 nmol / L).