La Chine industrialise une IA capable de reconnaître les Ouïghours et d'alerter la police

Huawei a testé une intelligence artificielle de reconnaissance faciale capable de reconnaître les Ouïghours et d'alerter la police, selon un rapport découvert par le spécialiste de la vidéosurveillance IPVM et partagé avec le Washington Post. D'autres industriels chinois proposent des systèmes totalitaires similaires.

Le document, estampillé « confidentiel, interdit de diffusion sans autorisation », a été retiré du site web européen de Huawei où IPCM l'avait trouvé via une requête Google. Il révèle que le géant chinois des télécoms avait travaillé en 2018 avec la start-up de reconnaissance faciale Megvii pour tester un système de vidéosurveillance capable de scanner des visages dans une foule et de prendre en charge la « reconnaissance basée sur l'âge, le sexe, l'appartenance ethnique et l'angle des images faciales » :

Le système reposait sur un mélange de logiciels de Megvii et de caméras de vidéosurveillance, serveurs, équipements réseau, plate-forme de cloud computing et autres matériels et logiciels de Huawei.

Il aurait réussi ces tests, y compris sa capacité à prendre en charge des « alarmes ouïghours » afin de potentiellement les signaler à la police en Chine, où des membres du groupe ont été détenus en masse dans le cadre d'une répression gouvernementale brutale. Les chercheurs estiment que plus d'un million d'Ouïghours y ont été ou sont encore détenus dans des « camps de rééducation ».

Le rapport précisait également que le système était capable de prendre des instantanés en temps réel des piétons, d'analyser les vidéo et de rejouer les dix secondes de séquences avant/après la détection de tout visage ouïghour.

