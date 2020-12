La Cour constitutionnelle autrichienne annule l’obligation du port du masque dans les écoles

La Cour constitutionnelle autrichienne a jugé mercredi que deux mesures gouvernementales visant à lutter contre la propagation du coronavirus dans les écoles, à savoir le port obligatoire d’un masque et la division des classes en deux parties qui seront enseignées en alternance, étaient illégales.

Le système de classes séparées signifie que certains élèves ont des cours le lundi et le mardi et d’autres le mercredi, le jeudi et le vendredi.

Le reste du temps, ils devaient rester à la maison.

« En outre, il a été décidé que toutes les personnes présentes dans les bâtiments scolaires, en dehors des heures de cours, devaient porter un masque sur la bouche et le nez », a déclaré le tribunal.

« Dans sa décision publiée aujourd’hui, la Cour constitutionnelle a jugé que les mesures en question étaient illégales », poursuit la déclaration.

Elle a expliqué sa décision en disant que le « Ministère n’a pas indiqué clairement pourquoi il considérait ces mesures comme nécessaires ».

Deux enfants et leurs parents avaient porté l’affaire devant la Cour, en disant que les mesures violaient les principes d’égalité devant la loi, le droit à la vie privée et le droit à l’éducation.

Depuis janvier, l’Autriche est gouvernée par une coalition du parti des Verts et du parti populaire de centre-droit (OeVP) du chancelier Sebastian Kurz.

Le Ministère de l’Éducation, qui est détenu par l’OeVP, a déclaré dans un communiqué qu’il avait pris note du jugement de la Cour et qu’il examinerait le raisonnement des juges.

source : https://medicalxpress.com/news

via http://www.cielvoile.fr