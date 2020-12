La justice reconnait le dommage causé par les rayonnements du compteur Linky

Enedis condamnée à protéger d’urgence les victimes des ondes ajoutées par Linky La Cour d’appel de Bordeaux reconnaît, dans une ordonnance rendue le 17 novembre 2020 , le dommage imminent de treize personnes exposées aux rayonnements causés par Linky. Elle condamne la société ENEDIS à les protéger sous une forte astreinte. Une victoire pour les victimes d’électrohypersensibilité — défendues par Me Arnaud Durand et Me Christophe Lèguevaques, cofondateurs de MySMARTcab.En effet, cette décision de justice s’est fondé à partir de la production de certificats médicaux précis et détaillés de ces victimes d’électro-hypersensibilité. Aussi, il est démontré qu’elles subissent des troubles causés par leur exposition à des champs provoqués par le courant porteur en ligne (CPL). En effet, c’est par ce moyen, que le compteur Linky communique les données qu’il a collectées.Par conséquent, la Cour condamne la société commerciale Enedis à poser des dispositifs de filtre. Ils protégent ces personnes des champs électromagnétiques générés par la bande CPL associée au compteur Linky.Par cette condamnation, ces personnes victimes des champs électromagnétiques retrouvent le contrôle de leur exposition au domicile. Dès le stade du référé, la Cour tire en effet les conséquences de la violation du droit constatée à leur égard. De fait, elle condamne Enedis à les protéger, sous un délai de trois mois. Cela, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour et par point de livraison.“ Cette décision de la Cour d’appel confirme que les victimes avaient raison d’agir contre le Linky d’Enedis, et ce sur le terrain de la santé, là où presque tout le monde croyait l’affaire perdue d’avance.” — Arnaud Durand, avocat et cofondateur de MySMARTcab.