Le «sosie» de la mystérieuse 9ème planète du système solaire repéré par des chercheurs

Les astronomes ont découvert un possible double de la mystérieuse neuvième planète du système solaire, à 336 années-lumière de la Terre, fait savoir l’Astronomical Journal. Cet objet est de taille comparable à celle de Jupiter mais sa masse lui est 11 fois supérieure, alors que son orbite passe très loin des étoiles mères.

Les scientifiques ont mis au jour une exoplanète qui se trouve à une grande distance de l’étoile double HD 106906 et une zone en forme d’anneau de composés volatils gelés. Dans le système solaire, une formation similaire est baptisée Ceinture de Kuiper et s’étend au-delà de l’orbite de Neptune. Le géant gazeux s’est formé avec l’étoile il y a 15 millions d’années, ce qui indique que la neuvième planète aurait pu apparaître à l’aube du système solaire, il y a 4,6 milliards d’années.

L’exoplanète est extrêmement loin de la paire de jeunes étoiles, la distance est plus de 730 fois supérieure à la distance entre la Terre et le Soleil. Cela rend difficile de calculer les paramètres de l’orbite qui s’est révélée être allongée et inclinée.

Possible scénario

Les scientifiques pensent que la raison en est que la planète a migré plus près de la double étoile, puis l’effet gravitationnel l’a presque expulsé du système. Une étoile de passage a réussi à stabiliser l’orbite du géant gazeux.

Les astronomes supposent que ce scénario pourrait se réaliser dans le cas de l’existence de la neuvième planète du système solaire. Elle a pu se former à l’intérieur du système solaire et en être éjectée par l’interaction avec Jupiter, puis son orbite a stabilisé le champ gravitationnel des étoiles qui passaient par là.

La possible existence d’une neuvième planète située au-delà de la Ceinture de Kuiper est évoquée par les chercheurs depuis 2014, lorsque les astronomes ont observé d’étranges comportements de la part de plusieurs objets transneptuniens, c’est-à-dire aux confins du système solaire.

