Les développeurs du vaccin d’Oxford et AstraZeneca liés au mouvement eugéniste britannique

par Jeremy Loffredo et Whitney Webb.

Les développeurs du vaccin d’Oxford et AstraZeneca ont des liens non divulgués avec la British Eugenics Society, ainsi qu’avec d’autres institutions liées à l’eugénisme comme le Wellcome Trust.

Le 30 avril, AstraZeneca et l’Université d’Oxford ont annoncé un « accord historique » pour le développement d’un vaccin COVID-19. L’accord prévoit qu’AstraZeneca supervise certains aspects du développement, de la fabrication et de la distribution, tandis que l’Université d’Oxford, par l’intermédiaire de l’Institut Jenner et de l’Oxford Vaccine Group, a effectué les recherches et développé le vaccin. Moins d’un mois après la conclusion de cet accord, le partenariat Oxford-AstraZeneca a obtenu un contrat du gouvernement américain dans le cadre de l’Opération Warp Speed, l’effort de vaccination public-privé contre le COVID-19 mené par l’armée et les services de renseignement américains.

Bien que le partenariat ait été annoncé en avril, l’Institut Jenner d’Oxford avait déjà commencé à développer le vaccin COVID-19 quelques mois auparavant, à la mi-janvier. Selon un récent rapport de la BBC, c’est en janvier que l’Institut Jenner a pris conscience de la gravité de la pandémie, lorsque le professeur Andrew Pollard, qui travaille à la fois pour l’Institut Jenner et dirige l’Oxford Vaccine Group, « a partagé un taxi avec un modéliste qui travaillait pour le groupe consultatif scientifique britannique pour les urgences ». Pendant le trajet en taxi, « le scientifique lui a dit que les données suggéraient qu’il allait y avoir une pandémie semblable à celle de la grippe de 1918 ». En raison de cette seule rencontre, nous dit-on, l’Institut Jenner a alors commencé à verser des millions dans le développement précoce d’un vaccin COVID-19 bien avant que l’ampleur de la crise ne soit claire.

Pendant une grande partie de l’année 2020, le vaccin d’Oxford et AstraZeneca a été considéré comme un précurseur, bien que son avance ait été plus tard entachée par des scandales liés à ses essais cliniques, notamment le décès de participants, des pauses soudaines dans les essais, l’utilisation d’un « placebo » problématique avec sa propre série d’effets secondaires et le mauvais dosage « involontaire » chez certains participants qui a faussé son taux d’efficacité déclaré.

Les problèmes importants qui sont apparus au cours des essais ont suscité peu d’inquiétude de la part des deux principaux développeurs du vaccin, malgré l’attention critique portée par les grands médias à ses complications. Le principal développeur du vaccin d’Oxford et AstraZeneca, Adrian Hill, a déclaré à NBC le 9 décembre que le vaccin expérimental devrait être approuvé et distribué au public avant la conclusion des essais d’innocuité, en disant : « attendre la fin de l’essai nous ferait attendre jusqu’au milieu de l’année prochaine. C’est trop tard, ce vaccin est efficace, disponible à grande échelle et facile à déployer ».

Sarah Gilbert, l’autre chercheur principal sur le vaccin, semblait croire que l’approbation de la sécurité avant la maturité était probable, déclarant à la BBC le 13 décembre que les chances de déployer le vaccin d’ici la fin de l’année étaient « assez élevées ». Aujourd’hui, le Royaume-Uni devrait approuver le vaccin d’Oxford et AstraZeneca peu après Noël, et l’Inde devrait également approuver le vaccin la semaine prochaine.

Bien que les controverses entourant les essais du vaccin aient finalement sapé son statut de leader, le vaccin d’Oxford et AstraZeneca reste fortement promu comme le vaccin de choix pour le monde en développement, car il est moins cher et nécessite un stockage beaucoup moins compliqué que ses principaux concurrents, Pfizer et Moderna.

Au début de ce mois, le Dr Richard Horton, rédacteur en chef de la revue médicale The Lancet, a déclaré à CNBC que « le vaccin d’Oxford et AstraZeneca est le vaccin actuel qui va pouvoir immuniser la planète plus efficacement, plus rapidement que tout autre vaccin dont nous disposons » en grande partie parce qu’il s’agit d’un « vaccin qui peut atteindre les pays à revenu moyen inférieur ». CNBC a également cité Andrew Baum, responsable mondial des soins de santé pour Citi Group, qui a déclaré que le vaccin d’Oxford et AstraZeneca « est vraiment le seul vaccin qui va éliminer ou même éradiquer le SRAS-CoV-2 chez des millions de personnes dans le monde en développement ».

Outre les affirmations de longue date selon lesquelles le vaccin d’Oxford et AstraZeneca sera le vaccin de choix pour le monde en développement, ce vaccin candidat a également été traité par plusieurs médias grand public et même indépendants comme « bon pour les gens, mauvais pour les profits » en raison de « l’intention explicite du partenariat de fournir [le vaccin] dans le monde entier sur une base non lucrative, ce qui signifie que les nations les plus pauvres de la planète n’auront pas à s’inquiéter d’être exclues de la distribution du traitement par manque de fonds ».

Cependant, l’enquête sur les concepteurs du vaccin et les réalités de leur « engagement à but non lucratif » révèle une histoire très différente de celle qui a été racontée pendant la majeure partie de l’année par les communiqués de presse des entreprises, les experts et les universitaires liés au vaccin et la presse grand public.

Par exemple, les grands médias n’ont pratiquement pas évoqué, voire pas du tout, le rôle de la société privée de développement de vaccins – Vaccitech – dans le partenariat Oxford-AstraZeneca, une société dont les principaux investisseurs sont d’anciens cadres supérieurs de la Deutsche Bank, le géant de la Silicon Valley, Google, et le gouvernement britannique. Tous devraient tirer profit du vaccin ainsi que les deux développeurs du vaccin, Adrian Hill et Sarah Gilbert, qui conservent une participation estimée à 10% dans la société. Un autre point négligé par les médias est le plan visant à modifier radicalement le modèle de vente actuel du vaccin après la première vague d’administration pour faire grimper les profits en flèche, surtout si la volonté désormais évidente de faire de la vaccination contre le COVID-19 une affaire annuelle dans un avenir prévisible se matérialise.

Cependant, le plus troublant est sans doute le lien direct entre les principaux développeurs du vaccin et le Wellcome Trust et, dans le cas d’Adrian Hill, l’Institut Galton, deux groupes ayant des liens de longue date avec le mouvement eugéniste britannique. Cette dernière organisation, nommée en l’honneur du « père de l’eugénisme » Francis Galton, est le nouveau nom de la UK Eugenics Society, un groupe connu pour sa promotion de la pseudo-science sur les races et ses efforts pour « améliorer le patrimoine racial » en réduisant la population de ceux qui sont considérés comme inférieurs depuis plus d’un siècle.

Les liens de Adrian Hill avec l’Institut Galton devraient soulever des inquiétudes évidentes étant donné l’impulsion donnée pour faire du vaccin d’Oxford et AstraZeneca qu’il a développé avec Gilbert le vaccin de choix pour le monde en développement, en particulier pour les pays d’Amérique Latine, d’Asie du Sud et du Sud-Est et d’Afrique, les régions mêmes où les anciens membres de l’Institut Galton ont appelé à réduire la croissance démographique.

Dans le dernier volet de cette série sur l’Opération Warp Speed, l’effort de vaccination du gouvernement américain, les liens du vaccin d’Oxford et AstraZeneca avec des institutions liées à l’eugénisme, le rôle secret de Vaccitech et le mythe de la vente du vaccin « à but non lucratif » et à motivation altruiste sont explorés en détail.

GlaxoSmithKline et l’Institut Jenner

L’Institut Edward Jenner pour la Recherche sur les Vaccins a été initialement créé en 1995 à Compton dans le Berkshire sous la forme d’un partenariat public-privé entre le gouvernement britannique, par l’intermédiaire du Conseil de la Recherche Médicale et du Département de la Santé, et le géant pharmaceutique GlaxoSmithKline. Après un « examen par les sponsors [de l’institut] », il a été relancé en 2005 à Oxford sous la direction d’Adrian Hill, qui – avant cette nomination – occupait un poste de haut niveau au Centre de Génétique Humaine du Wellcome Trust. Hill, le principal développeur du vaccin COVID-19 d’Oxford et AstraZeneca, dirige toujours un groupe de recherche au Wellcome Trust visant à « comprendre la base génétique de la susceptibilité à différentes maladies infectieuses, en particulier … les infections respiratoires graves », qui mène la plupart de ses études en Afrique. Le Conseil de la Recherche Médicale du Royaume-Uni est également devenu un collaborateur du Wellcome Trust, en particulier pour les initiatives liées aux vaccins. Le Wellcome Trust, dont nous parlerons plus longuement plus loin dans cet article, a été créé à l’origine grâce au financement de Henry Wellcome, qui a fondé la société qui est devenue plus tard GlaxoSmithKline.

La partenaire de Hill à l’Institut Jenner et autre co-développeur du vaccin COVID-19 d’Oxford est Sarah Gilbert. Sarah Gilbert est également originaire du Wellcome Trust, où elle était « directrice de programme », et est une étudiante de Hill. Ensemble, Gilbert et Hill ont travaillé pour positionner l’institut comme le centre de tous les futurs efforts de vaccination entrepris en réponse aux pandémies mondiales.

Le déménagement de l’Institut Jenner à Oxford a été largement facilité par le Conseil de la Recherche Médicale, qui a donné 1,25 millions de livres sterling entre 2005 et 2006, après que la décision ait été prise de remplacer les sponsors initiaux de l’institut (GlaxoSmithKline, le Conseil de la Recherche Médicale, le Département de la Santé) par l’Université d’Oxford et l’Institut de Santé Animale, maintenant appelé Institut Pirbright. Grâce à l’implication de Pirbright, le nouvel Institut Jenner est devenu unique dans le développement de vaccins pour les humains et le bétail.

Le nouvel Institut Jenner a fini par devenir le principal développeur de vaccins financés par des fonds publics au Royaume-Uni, ainsi que le testeur des vaccins produits par les plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde par le biais d’essais cliniques, et a supervisé ces dernières années des essais de sécurité de premier plan pour des vaccins qui ont suscité un grand intérêt dans les médias. Certains des essais menés par l’Institut Jenner ont par la suite suscité la controverse, comme ceux réalisés sur des nourrissons sud-africains en 2009, au cours desquels sept nourrissons sont morts.

Une enquête menée par le British Medical Journal a révélé que l’Institut Jenner, dirigé par Hill, avait, dans le cas sud-africain, sciemment induit les parents en erreur sur les résultats négatifs et les méthodes douteuses utilisées dans les études sur les animaux, ainsi que sur le fait que le vaccin était connu pour être inefficace. Le vaccin en question, un vaccin expérimental contre la tuberculose développé conjointement par Emergent Biosolutions et l’Institut Jenner, a été abandonné après que l’étude controversée sur des nourrissons ait confirmé ce que l’on savait déjà, à savoir que le vaccin était inefficace. L’essai, largement financé par Oxford et le Wellcome Trust, a ensuite été salué comme « historique » par la BBC. Hill, à l’époque où l’étude a été menée, avait un intérêt financier personnel dans le vaccin.

Des cas similaires de pratiques douteuses dans les essais d’efficacité et les effets de l’augmentation des doses ont conduit les experts en vaccins à critiquer le vaccin COVID-19 développé par Hill et Gilbert. Hill et Gilbert détiennent un intérêt financier considérable dans le vaccin COVID-19 d’Oxford et AstraZeneca. Alors que le vaccin aurait une efficacité de plus de 90%, ces chiffres – souvent cités dans les rapports mainstream – sont rapportés par les développeurs et les fabricants du vaccin (c’est-à-dire l’équipe d’Oxford et AstraZeneca), ce qui est significatif étant donné qu’il a déjà été prouvé que Hill et d’autres scientifiques de l’Institut Jenner ont manipulé des résultats d’essais pour un produit vaccinal dans lequel ils avaient personnellement investi.

L’importance de l’Institut Jenner dans le développement et l’essai de vaccins est due en grande partie au rôle de leader de Hill au sein de UK Vaccines Network qui choisit les vaccins à développer, la manière de les développer et les entreprises qui devraient recevoir des « investissements ciblés » du gouvernement britannique. Vaccines Network joue également un rôle clé dans l’identification « des technologies vaccinales qui pourraient jouer un rôle important dans les futures épidémies ». Le Wellcome Trust et GlaxoSmithKline sont deux des principaux bailleurs de fonds de UK Vaccines Network.

Sans surprise, Vaccines Network a dirigé plusieurs millions de livres sterling vers l’Institut Jenner dirigé par Hill. Vaccines Network a également financé les premières études de l’Institut Jenner sur de nouveaux vaccins adénoviraux pour les chimpanzés contre les coronavirus (dans ce cas, le MERS), le même vecteur viral utilisé pour le vaccin d’Oxford et AstraZeneca. En plus de Vaccines Network, l’Institut Jenner coordonne également les efforts de l’équivalent de Vaccines Network de l’UE, MultiMalVax.

L’Institut Jenner a également des relations étroites avec GlaxoSmithKline et la société italienne de biotechnologie Okairos, qui a été acquise par GlaxoSmithKline en 2014. Peu de temps après son acquisition, Okairos et son nouveau propriétaire GlaxoSmithKline sont devenus des acteurs clés de la campagne de développement du vaccin expérimental contre le virus Ebola de 2014, un effort qui reflète à bien des égards la ruée actuelle pour le développement du vaccin COVID-19. Les essais de sécurité précipités pour ce vaccin ont été supervisés par Adrian Hill et l’Institut Jenner et financés par le gouvernement britannique et le Wellcome Trust. GlaxoSmithKline et Okairos sont les seules entreprises représentées au sein du Conseil consultatif scientifique de l’Institut Jenner.

L’Institut Jenner, avec GlaxoSmithKline-Okairos et une petite entreprise française de biotechnologie appelée Imaxio, développe un vaccin expérimental contre la malaria depuis 2015, les essais sur l’homme de ce vaccin ayant été annoncés le 12 décembre 2020. Ces essais seront menés sur 4 800 enfants en Afrique au cours de l’année 2021, dans bon nombre des pays où le groupe de recherche de Hill au Centre de Génétique Humaine du Wellcome Trust a étudié la susceptibilité génétique à plusieurs maladies. « Beaucoup plus de personnes mourront en Afrique cette année du paludisme que de Covid », a récemment déclaré Hill à propos des essais qui vont bientôt commencer.

Actuellement, l’Institut Jenner est financé par la Fondation Jenner pour les Vaccins, mais des documents de la fondation font état à plusieurs reprises d’un afflux considérable de fonds provenant des Prix Stratégiques du Wellcome Trust. Un « panel d’examen spécial » du Wellcome Trust a en fait fait pression sur l’Institut Jenner pour qu’il demande un nouveau « financement stratégique de base » de la part du trust après avoir visité l’institut et évalué son travail. L’institut Jenner considère que le financement du Wellcome Trust est le principal guide de ses décisions de développement, qui sont prises « sur la base du modèle réussi de soutien du Prix Stratégique du Wellcome Trust ».

La fondation de l’Institut Jenner n’est cependant pas la seule source de revenus pour ses principaux chercheurs. Hill et Gilbert ont travaillé à la commercialisation de nombreux vaccins de l’institut par le biais de leur propre entreprise privée, Vaccitech. Bien que les médias décrivent souvent le vaccin comme un effort conjoint entre AstraZeneca et l’Université d’Oxford, Vaccitech est une partie prenante clé de ce partenariat, étant donné que le vaccin candidat repose sur une technologie développée par Hill et Gilbert et appartenant à Vaccitech. Un examen plus approfondi de Vaccitech permet de comprendre pourquoi le nom de la société a été absent de presque tous les reportages des médias sur le vaccin d’Oxford et AstraZeneca, car il démolit l’affirmation très répandue selon laquelle le vaccin est « à but non lucratif » et offert à bas prix pour des raisons caritatives.