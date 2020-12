Les objets fabriqués par les humains surpassent désormais tous les êtres vivants de la Terre

Depuis le début de la révolution industrielle, nous avons fabriqué pas mal de choses, mais nous avons peut-être un peu dépassé les limites en (de) la matière…

Selon une nouvelle étude (lien plus bas), les objets fabriqués par l’humain pèsent maintenant à peu près autant que tous les êtres vivants sur Terre et pourraient même les dépasser cette année.

L’humanité est progressivement devenue une force dominante dans le façonnement de la surface de la Terre. Ses impacts ont été si brusques et considérables qu’il a été proposé de rebaptiser l’époque géologique actuelle, l’Holocène, en Anthropocène. Le mot vient du grec Anthropos, pour “homme”, et cène pour “nouveau”. Par nos actions, nous avons donc en gros inauguré une nouvelle ère géologique.

Cela a conduit les chercheurs de l’Institut Weizmann des sciences d’Israël à se demander quelle est la quantité de matériel produite par les activités humaines, et comment celle-ci se compare à la biomasse naturelle globale. Ils avaient déjà publié une estimation de la quantité de biomasse sur Terre et ils ont maintenant décidé d’aller plus loin, en examinant les objets artificiels et en les comparant avec la masse naturelle.