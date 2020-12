Oui, Bill Gates a dit cela. En voici la preuve

Gates et ses sous-fifres insistent sur le fait que le milliardaire n’a jamais dit que nous aurions besoin de passeports numériques pour les vaccins.

Mais lors d’un entretien avec TED en juin 2020, M. Gates a dit exactement cela. Quelqu’un a édité la déclaration, mais CHD a retrouvé l’original.

12 décembre 2020 (Children’s Health Defense) – Un éditeur a modifié le discours de Bill Gates sur le TED de juin 2020 pour supprimer sa prédiction révélatrice selon laquelle nous aurons tous bientôt besoin de passeports numériques pour les vaccins (diapositive 1). Mais après des efforts considérables, nous avons retrouvé la vidéo originale (diapositive 2).

Les serviteurs de Bill Gates sur le câble et les réseaux d’information, ses crapauds de la radiodiffusion publique, des médias sociaux et de la vérification des faits insistent tous aujourd’hui sur le fait que Bill Gates n’a jamais dit de telles choses. Ils disent qu’il n’a jamais eu l’intention de nous suivre et de nous tracer avec des puces sous-cutanées ou des tatouages injectés.

Ils rejettent ces propos comme étant des « théories du complot ».

Eh bien, le voici de la bouche du cheval.

En 2019, selon un article de Scientific American qui n’a pas encore été publié, M. Gates a chargé le Massachusetts Institute of Technology de construire un système de teinture par points quantiques injectable pour tatouer les informations médicales stockées sous la peau des enfants. Le tatouage a été conçu pour être lisible par une application iPhone.

La société de M. Gates, Microsoft, a breveté une technologie sinistre qui utilise des puces implantées avec des capteurs qui surveilleront l’activité du corps et du cerveau. Elle promet de récompenser les humains qui se conforment aux règles par des paiements en cryptomonnaie lorsqu’ils effectuent les activités qui leur sont assignées.

M. Gates a également investi environ 20 millions de dollars dans MicroCHIPS, une société qui fabrique des dispositifs à base de puces, notamment des puces pour implants contraceptifs avec des interrupteurs marche/arrêt sans fil pour l’administration de médicaments télécommandée par les autorités médicales.

En juillet 2019, quelques mois avant la pandémie de COVID, M. Gates a acheté 3,7 millions d’actions de Serco, un entrepreneur militaire qui a des contrats avec les gouvernements américain et britannique pour suivre et tracer les infections pandémiques et la conformité des vaccins.

Pour faciliter notre transition vers sa société de surveillance, M. Gates a investi un milliard de dollars dans EarthNow, qui promet de couvrir la planète de satellites de surveillance vidéo 5G. EarthNow lancera 500 satellites permettant aux gouvernements et aux grandes entreprises de surveiller en direct presque tous les « coins » de la Terre, en fournissant un retour vidéo instantané avec un délai d’une seconde.

La Fondation Bill et Melinda Gates a également acquis 5,3 millions d’actions de Crown Castle, qui possède des antennes espionnes 5G comprenant plus de 40 000 tours de téléphonie cellulaire et 65 000 petites cellules.

Veuillez faire votre propre copie de ces clips – car le pouvoir de Gates de faire disparaître les faits gênants s’accroît chaque jour numérique.

Source : LifeSite –

Traduit par Anguille sous roche

via:https://www.anguillesousroche.com/