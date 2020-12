San Francisco interdit de fumer dans les appartements sauf si c’est du cannabis

SMOKING BAN: San Francisco to join 63 California cities and counties that bans smoking tobacco inside apartments. https://t.co/QCE1ZQdE9C

Le maire devrait approuver l’ordonnance la semaine prochaine, et la nouvelle loi entrera en vigueur 30 jours après son approbation.

Le fait que les produits du tabac soient interdits alors que le cannabis est autorisé semble étrange pour beaucoup d’entre nous qui avons grandi à une époque où la cigarette était omniprésente et où le cannabis était perçu comme une drogue dangereuse et illégale que seuls les criminels, les toxicomanes et peut-être parfois les musiciens pouvaient consommer. Nous savons aujourd’hui que le cannabis est en fait beaucoup moins dangereux que le tabac, et dans le contexte de la fumée dans un espace de vie partagé, il se dissipe aussi beaucoup plus vite que la fumée de cigarette.

Le tabagisme est l’une des principales causes de maladie et de décès dans le monde. Les produits du tabac modernes contiennent des substances chimiques cancérigènes et toxiques ainsi que des métaux toxiques. Ces substances chimiques sont présentes pour de nombreuses raisons, allant du goût et de la conservation à la dépendance intentionnelle.

Il y a plus de 4 000 de ces produits chimiques dans les cigarettes et tous ne sont en fait même pas révélés au public, ils sont protégés par la loi en tant que « secrets commerciaux ». Cela signifie qu’ils peuvent y mettre tout ce qu’ils veulent à notre insu.

Le commerce mondial du tabac est évalué à plus de 849 milliards de dollars et l’Organisation Mondiale de la Santé estime que les cigarettes pourraient tuer un milliard de personnes au XXIe siècle si la tendance actuelle se poursuit.

source : https://www.aubedigitale.com