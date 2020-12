Selon Karl Zéro: « Il faut parler de la sodomie aux enfants dès 5 ans pour les mettre en garde ! » [VIDEO]

Karl Zéro était l’invité de Pascal Praud dans « L’heure des pros » sur CNews.

« On a créé la sécurité routière parce qu’il y avait trop de monde sur les routes… On demande qu’on crée une espèce de sécurité des enfants », a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Il faut que l’éducation sexuelle soit reprise en main par l’école. Aujourd’hui, l’éducation sexuelle des gosses c’est d’aller regarder Pornhub ». Pour lui, « il faut parler de la sodomie aux enfants dès 5 ans, 6 ans ».