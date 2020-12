Si le vaccin anti-Covid n'empêche pas l'infection, l'hospitalisation ou la mort, à quoi sert-il ?

Les nouveaux vaccins contre le Covid vont rapporter des milliards de dollars aux grandes entreprises pharmaceutiques, mais voici ce qu'ils ne feront pas :

Les vaccins ne guériront pas le Covid ;

Les vaccins n'empêcheront pas les gens de contracter le Covid ;

Les vaccins n'empêcheront pas les hospitalisations liées au Covid ;

Les vaccins n'empêcheront pas les décès dus au Covid.

© Chris Gash - New York Times

« Le monde a misé sur les vaccins comme solution à la pandémie, mais les phases de test ne visent pas à répondre aux questions soulevées par beaucoup quant à ce qu'ils sont exactement. »

~ Peter Doshi, rédacteur en chef adjoint du British Medical Journal et professeur adjoint de recherche sur les services de santé pharmaceutiques à l'école de pharmacie de l'université du Maryland

« La différence entre le génie et la stupidité, c'est que le génie a ses limites. »

~ Albert Einstein

Maintenant, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites : « Si le vaccin ne m'empêche pas d'attraper le Covid, ou de mourir du Covid, alors pourquoi devrais-je me le faire injecter ? »



Et la réponse est : Vous ne devriez pas. Cela n'a aucun sens, surtout si l'on considère que les nouveaux vaccins présentent des risques considérables pour la santé et le bien-être de chacun.



Et vous vous dites : « Des risques ? Personne n'a parlé de risques. Je pensais que ce merveilleux nouveau remède anti-Covid était entièrement sans risque ; il suffit de se le faire injecter et — illico presto — la vie redevient normale. »



Faux. Les risques existent, des risques importants, que les médias et l'establishment médical ont dissimulés avec leurs ridicules discours enthousiastes sur les vaccins « miracles ». Mais tout cela n'est qu'un battage publicitaire destiné à tromper les populations pour qu'elles se fassent injecter une substance douteuse qui ne fait PAS ce qu'elle est censée faire et qui présente de graves risques à long terme pour la santé.



Alors, creusons un peu plus cette question des risques et voyons ce que disent les experts. Voici un extrait d'une « Lettre ouverte de : UK Medical Freedom Alliance à : Le Comité mixte sur la vaccination et l'immunisation... pour le Covid-19 au Royaume-Uni » :

« Il est inquiétant de constater que les récents débats parlementaires semblent ne pas accorder suffisamment d'importance à toutes les préoccupations concernant les risques des vaccins et le droit au consentement éclairé, tout en se concentrant uniquement sur les stratégies visant à accroître l'utilisation des vaccins dans la population générale.



Évaluation inadéquate du risque pour la santé publique d'un vaccin Covid



Dans une récente lettre au British Medical Journal, le médecin Arvind Joshi a mis en garde contre le désastre qui pourrait résulter de cette politique malavisée et a souligné les risques graves encourus par le public et les autres conséquences désastreuses qui pourraient découler de l'utilisation précipitée d'un vaccin contre le Covid sans que des tests approfondis et adéquats aient été effectués quant à leur innocuité et leur efficacité : « Des effets indésirables tels que la panencéphalite sclérosante subaiguë, la polynévrite ascendante, les myopathies, les maladies auto-immunes et la possibilité plus rare de déclencher le développement de malignités sont les possibilités les plus redoutées. [...] La ruée vers les vaccins ne devrait pas conduire au désastre. » Note : une liste plus complète des potentielles « conséquences désastreuses » est disponible dans le lien de l'article en anglais ci-dessus. « Les vaccins à base de vecteurs viraux et les vaccins génétiquement modifiés pourraient subir une recombinaison ou une hybridation avec des résultats imprévisibles... Les tentatives précédentes de développer des vaccins contre les coronavirus et d'autres vaccins, par exemple le VRS [virus respiratoire syncytial - NdT] et la dengue, ont été entravées par le problème de « l'immunité renforcée liée aux anticorps », qui a conduit à des maladies graves et à des décès chez les animaux et les sujets humains participant aux essais[28]. Ce phénomène n'apparaît qu'après la vaccination, lorsque le sujet est exposé au virus naturel à un moment donné dans le futur. Il est inquiétant de constater que les essais du vaccin anti-Covid n'ont pas été menés de manière à exclure la possibilité que cette grave séquelle se produise des mois ou des années après la vaccination...



Les effets indésirables tardifs du vaccin, tels que la panencéphalite sclérosante subaiguë, la polynévrite ascendante, les myopathies, les maladies auto-immunes, la stérilité et les cancers, ne peuvent être exclus des essais de courte durée. »

Tout cela est très technique, mais la vérité est évidente : se faire injecter le vaccin anti-Covid comporte de sérieux risques. La plupart des personnes vaccinées ne ressentiront que des douleurs mineures, mais certaines seront sans aucun doute très malades et leur santé en souffrira de façon permanente. Personne n'en est vraiment sûr, car il n'y a pas eu d'essais à long terme. Le vaccin anti-Covid a fait l'objet, dès le premier jour, d'une procédure accélérée. La question est donc la suivante : « Les avantages l'emportent-ils sur les risques ? » Il se trouve que, dans le cas présent, ce n'est clairement pas le cas. Les risques de tomber gravement malade ou de mourir à cause du Covid sont très faibles — le taux de survie est de 1 sur 400 — alors que les effets indésirables — potentiels — du vaccin sont eux décrits ci-dessus. Pourquoi devrait-on jouer à la roulette russe avec un vaccin qui n'empêche pas de contracter le Covid, ne protège pas contre l'hospitalisation et n'empêche pas de mourir ? Ce n'est tout simplement pas un bon compromis. Voici d'autres extraits d'un article paru dans le magazine Forbes :

« La prévention de l'infection devrait constituer le but primordial... Mais la prévention de l'infection n'est un critère de succès pour aucun de ces vaccins. En fait, leurs buts à tous requièrent des infections préalablement confirmées... puisque leurs vaccins ne sont pas censés prévenir l'infection, mais seulement modifier les symptômes des personnes infectées.



En cas d'infection, nous attendons tous d'un vaccin efficace qu'il protège d'une maladie grave. Trois des protocoles de vaccination [Moderna, Pfizer et AstraZeneca - NdT] n'exigent pas de leur vaccin qu'il protège d'une maladie grave, mais seulement qu'il empêche des symptômes modérés pouvant être aussi bénins que la toux ou les maux de tête... »

Note du traducteur : nous avons déjà partiellement traduit ce passage de Forbes — ainsi que celui qui suit — dans notre Focus qui y fait également référence : « Les critères de référence des tests des vaccins anti-Covid sont truqués et les effets secondaires sont désastreux ».

Comprenez-vous ce qui se passe ? La « prévention » n'est même pas un objectif premier. La norme de réussite dans ces essais est de savoir si le vaccin atténue les symptômes du Covid chez les personnes qui sont testées positives. Mais qui se soucie des symptômes ? Ce qui intéresse les gens, c'est la mort. C'est la raison pour laquelle [une partie] du public est si désireuse de se faire vacciner, dans l'espoir d'échapper à la mort.



C'est un point critique, et l'un de ceux qui mérite que l'on y réfléchisse sérieusement.



Pourquoi ?



Parce qu'il permet d'illustrer à quel point la campagne de vaccination est construite sur une base de mensonges et de tromperie. Par exemple, lorsque les sociétés pharmaceutiques se vantent que leur produit est « efficace à 95 % », cela ne signifie PAS que — si vous vous faites vacciner — vous serez immunisé contre le Covid. Cela ne signifie même pas que vous ne tomberez pas gravement malade et que vous ne mourrez pas. Cela signifie simplement que le vaccin a réduit les symptômes de certaines des personnes testées positives.



Le saviez-vous ?



Bien sûr, vous ne le saviez pas. Vous pensiez qu'en vous faisant vacciner vous seriez protégé contre le Covid, parce que c'est l'hypothèse logique que tout le monde ferait. La plupart des gens assimilent les vaccins à l'immunité. Les compagnies pharmaceutiques le savent, c'est pourquoi elles exploitent leur ignorance et obscurcissent délibérément la vérité. Elles veulent que les populations continuent à croire que la vaccination constitue un bouclier protecteur qui les sauvera de la maladie et de la mort. Mais ce n'est pas le cas. C'est un ramassis de balivernes.



En fin de compte, l'« efficacité » d'un vaccin ne se mesure pas en termes de « prévention de l'infection ». Elle est liée à l'impact du vaccin sur les symptômes. Voici d'autres informations issues de l'article paru dans le magazine Forbes :

« L'une des questions les plus immédiates auxquelles un essai doit répondre est de savoir si un vaccin prévient l'infection. Si une personne prend ce vaccin, a-t-elle beaucoup moins de chances d'être infectée par le virus ? Ces essais sont tous clairement axés sur l'élimination des symptômes du Covid-19, et non sur les infections elles-mêmes...



Il s'avère que toutes les entreprises pharmaceutiques partent du principe que le vaccin n'empêchera jamais l'infection. Leur critère d'approbation est la différence de symptômes entre un groupe contrôle [ou témoin - NdT] infecté et un groupe infecté qui reçoit le vaccin.



Pour les millions de personnes âgées et celles souffrant de maladies préexistantes, la question est de savoir si ces essais testent la capacité du vaccin à prévenir les maladies graves et la mort. Une fois de plus, nous constatons que dans ces tests, la maladie grave et la mort ne sont que des objectifs secondaires. Aucun d'entre eux ne mentionne la prévention des décès et des hospitalisations comme un obstacle d'une importance capitale...



Ces protocoles ne mettent pas l'accent sur les ramifications les plus importantes du Covid-19 dont les personnes cherchent le plus à se prémunir : l'infection globale, l'hospitalisation et la mort. Cela dépasse l'entendement et défie le bon sens que le National Institute of Health, le Center for Disease Control, le National Institute of Allergy and Infectious Disease et les autres organismes envisagent l'approbation d'un vaccin qui serait distribué à des centaines de millions de personnes sur des bases aussi minces.



Il s'avère que ces essais sont intentionnellement conçus pour être couronnés de succès. »

L'auteur a raison, n'est-ce pas ? Si le vaccin n'empêche pas l'infection, il ne sert à rien. Point final. Et pourtant, toutes ces institutions grandiloquentes sont d'accord avec cette farce. C'est une honte. Nous ne parlons même pas de « faible seuil » en matière de réussite vaccinale. Il n'y a « pas de seuil du tout ». Si les gens sont préoccupés par les symptômes, ils feraient mieux de prendre une aspirine [de la Vitamine C - NdT] et d'en rester là. Il n'est pas nécessaire de se faire injecter un cocktail hybride dont personne n'a la moindre idée des effets à long terme. Ce serait tout simplement très imprudent.



Comme nous l'avons dit plus tôt, les vrais problèmes sont habilement dissimulés par ceux qui, pour inciter les populations à coopérer, font miroiter l'absurdité d'une « efficacité à 95 % ». C'est d'une malhonnêteté flagrante.



Et voici une autre chose à laquelle il faut réfléchir : Que savons-nous vraiment de ces vaccins miraculeux qui sont censés nous sortir de notre « crise de santé publique » ?



Pas grand chose. Nous savons qu'ils sont lancés sur le marché à toute vitesse. Nous savons qu'ils ont été retardés pour des raisons politiques. Nous savons que la science est façonnée par la politique. Nous savons que le développement de vaccins prend généralement dix ans, que le développement « précipité » de vaccins prend trois ans, et que le prochain lot de vaccins douteux aura pris environ huit mois.



Huit mois !



Trouvez-vous cela rassurant ? Cela vous donne-t-il envie de vous frayer un chemin jusqu'au premier rang de la file d'attente en retroussant votre manche quand la « Journée vaccinale » viendra ? Et êtes-vous surpris qu'un grand nombre de professionnels de la santé aient décidé de ne pas se faire vacciner avant au moins un an ?



Et voici une autre chose : les géants pharmaceutiques ne savent même pas si leurs vaccins vont arrêter la transmission ou non. Je ne plaisante pas, ils ne le savent vraiment pas. Par conséquent, outre le fait que le vaccin ne confère pas d'immunité, il n'arrêtera pas la propagation de l'infection, ce qui signifie que la pandémie va se poursuivre.