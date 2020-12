Tests Pfizer en Angleterre: 4,6% des personnes atteintes de paralysies faciales très graves et d'atteintes ganglionnaires

Les vraies données sur les tests du laboratoire pharmaceutique Pfizer tardent à nous parvenir, et l'on comprend mieux pourquoi.

Selon de récentes révélations, et bien qu'il soit déjà en circulation aux Etats-Unis et en Angleterre (et validé ce 21 décembre par l'UE), le vaccin est une véritable catastrophe.

4,6% des cobayes auraient été atteints de paralysie faciale plus ou moins grave ainsi que d'atteintes ganglionnaires.

Mais il y a pire, 2 personnes sur 20 000 seraient décédées. La précipitation pour une mise sur le marché est quoi qu'il arrive très inquiétante, et pour une fois, la France se positionne du bon côté, l'attente.