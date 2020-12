TIMING - La seconde plus grande usine de production d'APL d'hydroxychloroquine a explosé

En effet, l'explosion qui a secoué une usine pharmaceutique de la ville de Taoyuan (Taiwan), et qui a fait deux blessés et provoqué un incendie, ce 20 décembre, aura pour incidence une diminution drastique des livraisons d'APL d'hydroxychloroquine, celle-ci étant la deuxième productrice mondiale, révèle Liberty Times.

Tandis que de nombreux vaccins contre le covid-19 sont actuellement ou en cours d'élaboration ou en livraison à travers la planète, sans même le recul nécessaire (2 ans minimum) afin de pouvoir juger des effets secondaires plus tardifs, l 'hydroxychloroquine a été attaquée de toute part pour sa prétendue absence d'efficacité, évidemment, une mise en doute qui sert les grands laboratoires avec des études toutes plus bidon les une que les autres pour la discréditer.

La réalité est pourtant autre, à 4 cts la pilule, l'hydroxychloroquine gâchait la vie de BigPharma. Elle est pourtant extrêmement utilisée dans la lutte contre le coronavirrus, et c'est dans ce contexte houleux que le second plus grand fournisseur a mystérieusement explosé.

