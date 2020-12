Une équipe de scientifiques italiens ont testé un kiwi positif au COVID

This Quality

Vidéo intégrale en italien qui montre des tests positifs également pour le jus de fruits des bois (traduction incertaine) et l'orange. 3 autres fruits ont donné un résultat incertain mais cela aurait été considéré comme positif en laboratoire pour un test réalisé sur un prélèvement humain selon le docteur Amici. Ce n'est pas précisé dans l'article mais, à priori, il s'agit de tests antigéniques rapides et non PCR (à confirmer). Malheureusement, les PCR ne sont guère mieux.