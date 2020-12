Une étude démontre que les mesures autoritaires (y compris le confinement) ne sont pas associées à une diminution des taux de mortalité

Cette étude du professeur Toussaint et quatre autres scientifiques parue il y a quelques jours confirme une fois encore la totale inefficacité à la fois du confinement et des mesures autoritaires et liberticides sur la baisse de la mortalité.

Contexte : Les territoires de développement humain ont été gravement menacés par la pandémie de Covid-19. Une dynamique commune a été observée, mais sa propagation n'a pas été homogène sur chaque continent. Nous visions à caractériser les paramètres non viraux les plus associés au taux de mortalité.

Méthodes : Nous avons testé les principaux indices de cinq domaines (démographie, santé publique, économie, politique, environnement) et leurs associations potentielles avec la mortalité de Covid-19 au cours des 8 premiers mois de 2020, à travers une analyse en composantes principales et une matrice de corrélation avec un test de corrélation de Pearson. Les données de tous les pays ou états des pays fédéraux, indiquant au moins 10 cas de décès, ont été extraites des sites publics officiels. Pour les pays qui n'ont pas encore terminé la première phase épidémique, un modèle prospectif a été calculé pour fournir des options d'évolution des taux de mortalité.

Résultats : Des taux de mortalité Covid plus élevés sont observés dans la latitude [25/65 °] et dans les plages de longitude [−35 / −125 °]. Les critères nationaux les plus associés au taux de mortalité sont l'espérance de vie et son ralentissement, le contexte de santé publique (charge des maladies métaboliques et non transmissibles (MNT) vs prévalence des maladies infectieuses), l'économie (croissance du produit national, soutien financier) et l'environnement (température , indice ultraviolet). La rigueur des mesures prises pour lutter contre la pandémie, y compris le confinement, ne semble pas liée au taux de mortalité.

Conclusion : Les pays qui ont déjà connu une stagnation ou une régression de l'espérance de vie, avec des revenus élevés et des taux de DNC, ont payé le plus lourd tribut. Ce fardeau n'a pas été allégé par des décisions publiques plus strictes. Des facteurs inhérents ont prédéterminé la mortalité Covid-19: leur compréhension peut améliorer les stratégies de prévention en augmentant la résilience de la population grâce à une meilleure forme physique et une meilleure immunité.

Quelques extraits:

"Cette analyse montre que les taux de mortalité Covid-19 plus élevés se retrouvent principalement dans les pays ayant une espérance de vie plus élevée et montrant un ralentissement récent de cette progression. La plupart de ces sociétés développées et vieillissantes sont situées latéralement au dessus du parallèle 25°. Ils ont également des niveaux de PIB et de maladies chroniques plus élevés (p. Ex., maladies cardio-vasculaires et cancer) associés à des facteurs de risque métaboliques majeurs (p. Ex. Mode de vie inactif, sédentarité et obésité). Les températures élevées et les niveaux d'UV sont associés à de faibles taux de mortalité, de sorte que les pays du nord et de l'ouest paient le plus lourd tribut au Covid-19.

"Dans l'analyse en composantes principales, le premier axe montre une forte corrélation entre les taux de mortalité de Covid-19 et les pays à l'intérieur de la bande latitudinale [25/65 °], tandis que le troisième axe révèle deux corrélations avec les taux de mortalité de Covid-19: une avec la longitude, une seconde avec l'obésité. Cela suggère que les États des Amériques confrontés à un mode de vie souvent inactif et à des taux d'obésité plus élevés que les pays asiatiques ont connu un nombre de décès plus élevé."

"En ce qui concerne les actions du gouvernement (c'est-à-dire l'indice de confinement et de rigueur), aucune association n'a été trouvée avec le résultat, suggérant que les autres facteurs étudiés étaient plus importants dans la mortalité Covid-19 que les mesures politiques mises en œuvre pour lutter contre le virus , à l'exception de l'indice de soutien économique

"Dans le cas du Covid-19, une stratégie souhaitable peut être d'augmenter l'immunité et la résilience des populations ( 36) et préviennent les comportements sédentaires grâce à une activité physique plus élevée et à une meilleure forme physique. Par conséquent, les stratégies politiques limitant l'activité physique (par exemple, la fermeture des installations sportives) peuvent empêcher le renforcement de l'immunité de la population en réponse aux agresseurs viraux présents et futurs."

Graphique 1 . Chaque point représente le taux de mortalité Covid-19 d'un pays ou d'un état, selon sa latitude. Des taux de mortalité plus élevés ont été principalement observés dans l'intervalle de latitude [25/65].



Vous pouvez trouver d'autres graphiques et les explications associées dans l'étude.

Source: Covid-19 Mortality: A Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation

Traduction: Fawkes News