Vaccin Modena: Deux picouses tous les trois mois, à vie !

Une étude fournit des informations sur la réponse immunitaire du vaccin ARNm-1273 de Moderna. Mais celle-ci est issue de la phase 1 des essais cliniques de l'entreprise. C'est très prometteur, mais limité en portée. Voici ce qu'il faut retenir, à ce stade, de cette étude.

Alors que Pfizer et Moderna ont récemment annoncé la finalisation de leur phase 3, et qu’une première autorisation a été émise au Royaume-Uni pour Pfizer, la communauté scientifique internationale attend de nouvelles publications de la part des deux entreprises, principalement celles qui sont issues de la phase 3. Le problème est bien que, pour l’instant, les seules données disponibles sur cette phase-ci sont essentiellement issues de communiqués de presse. Comme nous vous l’indiquions pour d’autres sujets liés au coronavirus, il est impossible de tirer des conclusions rigoureuses d’un communiqué.

Il se trouve que le 3 décembre 2020, The New England Journal of Medicine a publié une étude issue de la phase 1 des essais conduits par Moderna, phase débutée en mars 2020. Ce ne sont donc pas les données tant attendues de la phase 3, mais elles fournissent quelques premières informations sur la durée de la réponse immunitaire. Les résultats fournis dans cette étude sur le vaccin de Moderna sont prometteurs, validés par un comité de lecture indépendant, mais limités en portée.

Voici ce qu’il faut en retenir à ce stade.

LES INFORMATIONS APPORTÉES

Alicia T. Widge, immunologue au National Institute of Allergy and Infectious Diseases, et ses consorts, en arrivent à la conclusion que « ces résultats montrent que malgré une légère baisse attendue des titres d’anticorps de liaison et de neutralisation, l’ARNm-1273 [nom du vaccin] a le potentiel de fournir une immunité humorale durable ».

Les données issues de la phase 1 des essais cliniques de Moderna montrent en effet que la réponse immunitaire contre le coronavirus a persisté pendant les 3 mois qui ont suivi les injections. Plus spécifiquement, les anticorps neutralisants ont été détectés encore 119 jours après la première dose, et 90 jours après la deuxième dose. Cela donne un indice important pour estimer que la réponse immunitaire créée par le vaccin de Moderna peut persister dans le temps.

Dans certains groupes, la réponse immunitaire a légèrement baissé au fil des semaines, principalement dans les deux groupes comprenant les patients les plus âgés. Mais cette baisse était prévue et n’est donc pas spécialement cause d’inquiétude. Chez les 34 personnes vaccinées, le niveau d’anticorps est en tout cas resté au-dessus de celui détecté dans le groupe de contrôle — 41 personnes guéries de la maladie Covid-19 — même après la baisse attendue.

Autre bonne nouvelle que les auteurs livrent au cours de leur papier : aucun effet secondaire néfaste n’a été détecté, même après 3 mois.