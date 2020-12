Vaccin Pfizer : une infirmière américaine s'évanouit après avoir reçu une injection contre le Covid

Quelques minutes après avoir reçu une injection du vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19, une infirmière du Tennessee s'est évanouie devant les caméras alors qu'elle tenait une conférence de presse.

Le 17 décembre, une infirmière de l'hôpital CHI Memorial de Chattanooga, dans le Tennessee, s'est évanouie quelques minutes après avoir reçu le vaccin Pfizer-BioNTech, lors de la conférence de presse qui a suivi l'injection.

Dans une vidéo diffusée par la chaîne WTVC-9, on peut voir la professionnelle de santé déclarer «se sentir vraiment étourdie» puis s'évanouir alors qu'elle s'éloigne du micro. Elle a été amortie dans sa chute par deux autres employés de l'hôpital qui se tenaient près d'elle.

Tiffany Dover s'est rapidement rétablie et s'est à nouveau exprimée au micro de WTVC-9. «Ça m'a frappé tout d'un coup, je le sentais venir. Je me sentais un peu désorientée, mais je me sens bien maintenant, et la douleur dans mon bras a disparu» a-t-elle déclaré. Elle a également affirmé être fréquemment victime de malaises vagaux lorsqu'elle ressent une douleur.

D'autres membres du personnel médical de l'hôpital ont fait savoir que cet incident n'était pas lié aux ingrédients du vaccin, développé conjointement par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech et approuvé début décembre par la Food and Drug Administration américaine. «C'est une réaction qui peut se produire très fréquemment avec n'importe quel vaccin ou injection», a déclaré le directeur médical de l'hôpital Jesse Tucker. Le Center for disease control and prevention des Etats-Unis explique également que la vaccination peut provoquer évanouissements et syncopes chez certains patients.





https://francais.rt.com/international/81913-vaccin-pfizer-infirmiere-americaine-sevanouit-apres-avoir-recu-une-injection-contre-covid

Vidéo ici