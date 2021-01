Alain Finkielkraut et les pédocriminels

Alain Finkielkraut, invité de Pujadas sur LCI, académicien, assure qu'un enfant de 14 ans et un adolescent, et donc, qu'il serait urgent de s'intéresser au consentement mutuel. A WikiStrike, on parle juste qu'un qu saute son beau-fils est d'abord un sale pervers et un gros pédophile qui mérite la prison à perpétuité.