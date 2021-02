Après l'Allemagne, l’Italie déconseille le vaccin AstraZeneca aux plus de 55 ans

Les autorités sanitaires italiennes ont recommandé le vaccin anti-Covid d’AstraZeneca aux personnes âgées de 18 à 55 ans, rapporte le Corriere della Sera.

Selon ses informations, l’Agence italienne du médicament AIFA a jugé le vaccin AstraZeneca «pas équivalent» à ceux de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui sont déjà utilisés dans le pays, à cause d’informations insuffisantes concernant son efficacité pour les personnes plus âgées.

Troisième vaccin autorisé par l’UE

Vendredi 29 janvier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé avoir donné son feu vert à la commercialisation du vaccin d'AstraZeneca, qui est ainsi devenu le troisième vaccin anti-Covid dont l’Agence européenne du médicament (EMA) a recommandé l’autorisation.

Auparavant, la Commission permanente de vaccination auprès de l’institut Robert Koch, qui fait partie du ministère allemand de la Santé, avait publié une recommandation selon laquelle le vaccin d’AstraZeneca ne devait être proposé qu’aux personnes âgées de 18 à 64 ans.

Le groupe suédo-britannique a rétorqué en affirmant que les dernières analyses «appuyaient l'hypothèse de l'efficacité» de son vaccin chez les plus de 65 ans.