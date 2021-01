Aubervilliers: Soirée non autorisée au commissariat qui dégénère en Macarena

Pour fêter la mutation d'un collègue, une trentaine de policiers d'Aubervilliers (9-3) ont dansé la Macarena comme des dingos, sans distanciation physique, sans les gestes barrières, dans une ambiance survoltée digne d'un camping landais des années 90.

Le plus choquant ici est-il ce regroupement de policiers qui doivent a priori donner l'exemple et à qui l'on demande de canarder de PV les fraudeurs du couvre-feu, ou bien est-il la musique obsolète et sa fameuse chorégraphie pour préadolescents ? A vous de voir...