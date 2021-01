Covid-19 – La Suede fait honte aux mensonges de la France

par Alexis Poulain.

Les frontières de la Suède sont ouvertes à tous les ressortissants de l’espace Schengen, sans obligation d’une quarantaine ni de document spécifique à présenter à l’arrivée sur le territoire suédois.

On accepte sans broncher des mesures basées sur des projections qui n’ont aucun sens, appuyées sur des chiffres bidons avec des tests non fiables et un vaccin dont on ne connaît pas l’efficacité. Et tout le monde accepte ce délire.

On nous prends pour des imbéciles depuis le début de cette fausse épidémie.

Gabriel Attal Secrétaire d’État auprès du premier ministre, est démasqué sur le plateau de Pascal Praud.

La Suède ne s’est jamais confinée et que leur taux de mortalité y est moins élevé qu’en France. Ce jeune étudiant n’a pas bien appris sa leçon, et dire qu’ils nous gouvernent !!!!!

« Ils n’ont pas le même étalement urbain que nous » Gabriel Attal explique l’impossibilité de s’inspirer de la Suède dans la gestion de l’épidémie. Or 87% des Suédois vivent en zone urbaine contre 80% des Français. Gabriel Attal est un menteur.