Covid-19 : Les Démocrates projettent de placer les cas contacts, porteurs ou suspects dans des « camps de détention » et

Sur la détermination, par des preuves claires et convaincantes, que la santé d’autres personnes est ou peut être mise en danger par un cas, un contact ou un porteur de maladie contagieuse qui, de l’avis du gouverneur, après consultation du commissaire, peut constituer une menace imminente et importante pour la santé publique, aboutissant à une morbidité sévère ou une haute mortalité, le gouverneur, sa ou son délégué, incluant mais sans s’y limiter, le commissionnaire, ou les chefs départementaux de la santé locaux, peuvent ordonner l’éloignement et/ou la détention de ces personnes ou groupe de personnes, en émettant un ordre unique, identifiant ces personnes soit par leurs noms, soit par une description de ces personnes ou groupe de personnes détenues dans un établissement médical ou dans un autre lieu ou installations appropriés désignés par le gouverneur et respectueux de la division cinq (5) de cette section.