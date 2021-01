Covid-19: Une aide-soignante en Ehpad explique pourquoi elle ne se fera pas vacciner (Vidéo)

Covid-19: Une aide-soignante en Ehpad explique pourquoi elle ne se fera pas vacciner: « Dans tous les vaccins, il y a des effets indésirables. Je suis vaccinée contre la grippe, je n’ai rien contre les vaccins », indique-t-elle. Et d’ajouter : « Celui là sorti en peu de temps. On sait que les scientifiques ont fait beaucoup de progrès. La science avance. Mais c’est assez prématuré de se faire vacciner tout de suite. On a que six mois de recul ». « Ce sont tous les effets indésirables que l’on ne connait pas qui me font peur. Peut-être qu’il n’y en aura pas. Mais c’est ce qui m’inquiète actuellement », a-t-elle confié.