Dans cette école, les enfants doivent utiliser des jetons... pour aller respirer

Dans la période difficile que nous vivons, certains enseignants font preuve d’initiative personnelle et d’une étonnante créativité pour appliquer les mesures sanitaires : dans plusieurs écoles, des enseignants ont mis en place un système de « jetons pour respirer ».

Un enfant de 7 ans nous en explique le principe :

« Dans ma classe, on a droit à 3 jetons par jour par enfant : ces jetons servent à quand on a besoin de sortir baisser un peu le masque pour mieux respirer. Et trois, ce n’est pas beaucoup. Alors le matin, j’essaie de faire un peu attention pour qu’il m’en reste au moins un dans l’après-midi. Et encore moi, j’ai de la chance parce que mon grand frère qui en CM2, lui, n’a pas de jetons de respiration.