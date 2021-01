Donald Trump n'aura commencé aucune guerre, et c'est inédit.

Donald Trump cède le bureau ovale mercredi au profit du démocrate Joe Biden.

En politique intérieur, et avant l'avènement de la pandémie, le bilan économique intérieur de Trump a été remarquable, une reprise sans précédent et félicitée par l'opposition qui fait de son mandat un réel succès.

Sa bataille dans le protectionnisme a fait des mécontents légitimes, la Chine et l'Europe, et des heureux, les entreprises et le peuple américains.

Les reproches que l'on lui fait sont sa lutte contre l'immigration illégale (une immigration majoritairement chrétienne) et la construction de son mur à la frontière mexicaine, son climato-scepticisme, sa love story avec la NRA;, son côté machiste ou encore ses tweets au petit matin et ses nombreuses parties de golf.

En politique extérieur, peu de critiques non plus. L'on retiendra des rapprochements que l'on pensait impossibles dont la plus inattendue, celle avec le dictateur Nord-Coréen, Rocket-Man,. L'on retiendra aussi sa décision de quitter le sol irakien ainsi que les fortes tensions avec l'Iran.

Autres faits, le déplacement de l'ambassade des USA de Tel Aviv à Jérusalem et des tentatives éloignées de coups d'état avortés comme au Venezuela. Cette doctrine n'est cependant pas exclusive à Donald et est ancrée dans l'ADN des Présidents US.

Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour la première fois, les Etats-Unis n'ont commencé aucune guerre dite visible et déclarée. Oui, pour la première fois, le gendarme du monde n'a rien bousillé, n'a rien détruit et donc n'a rien à reconstruire, un exploit inédit.

Nonobstant, certains de ses détracteurs pensent que ce manque d'activité militaire a affaibli les USA dans le monde au profit de son ennemi numéro un, la Chine, et sa nouvelle dictature écomico-sociale.

Chacun sa visions.

Joseph Kirchner pour WikiStrike