Franc-maçonnerie papers: Un homme emprisonné 4 mois (avant son exécution ?)

Un individu de 48 ans a été condamné pour avoir diffusé sur un site conspirationniste plus de 6.000 fichiers privés de la Grande loge de France et du Grand Orient de France.

Un homme de 48 ans a été condamné à douze mois de prison, dont huit avec sursis, pour avoir enregistré, détenu et divulgué des milliers de documents confidentiels appartenant aux loges franc-maçonniques du Grand Orient de France et de la Grande loge de France.

En avril 2016, Laurent G. a publié sur le site conspirationniste stopmensonges.com plus de 6.000 fichiers contenant entre autres les noms, adresses et numéros de téléphone des membres de la Grande loge de France avant de recommencer en novembre avec plus de 34.000 fichiers appartenant à la loge du Grand Orient de France.

Le prévenu a admis avoir partagé ces documents issus de piratages, qu'il a en revanche nié avoir commis, sur les sites de ces loges, se disant "révolté" par la "double allégeance" à laquelle se soumettaient selon lui des magistrats français membres de la franc-maçonnerie.

"Franc-maçonnerie Papers"

La procureure a évoqué des faits "simples, et surtout reconnus par le créateur et administrateur du site", avant d'ajouter: "On n'est pas face à un journaliste ou un lanceur d'alerte, il ne fait pas le tri et publie ces documents sans vérification. Les faits sont d'une extrême gravité qu'il ne réalise absolument pas."