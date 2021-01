Gibraltar - Pfizer: 16 morts en un an sans vaccin, 36 morts en 10 jours avec vaccin

Alors, comment expliquer un tel bond ? Pfizer en cause ?

Cependant, avant vaccination, le rapport sanitaire de GIB (surnom de Gibraltar) indiquait seulement 16 morts liés au covid depuis le début de la pandémie il y a environ un an.

Mais ces mêmes chaines infos estiment que ces décès sont attribuables au covid-19 et non aux injections.

Gibraltar est une colonie britannique à la pointe sud de la péninsule ibérique rattachée à l'Espagne. Sa population est d'un peu plus de 30 000 personnes.

Ce qui est intéressant ici, c'est que Gibraltar est une sorte de boîte de Pétri qui doit nous alerter.

Même si le lien est clairement établi entre le vaccination et surmortalité, les médias locaux qui confirment cette hausse surprenante des décès liés au covid semblent vouloir fermer les yeux.

Aujourd'hui, tout va mieux, il n'y a plus de vaccin (avant nouvel arrivage), et il n'y a plus de mort.

Constatons qu'en deux semaines, ce petit coin de paradis est devenu un enfer, passant de la moins touchée à la troisième région la plus touchée au monde par nombre d'habitants.

Alexander Doyle pour WikiStrike